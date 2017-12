Für einen kurzen Moment herrschte wieder Ekstase im Weserstadion. Fin Bartels hatte gerade getroffen, der Schiedsrichter zeigte Richtung Mittelkreis, die Tormusik dröhnte aus den Lautsprechern, die Werder-Fans jubelten. Und als sich beide Mannschaften bereits wieder zum Anstoß aufgestellt hatten, nahm Schiedsrichter Bastian Dankert das Tor doch wieder zurück. Abseits. Kein 2:0. Stattdessen Freistoß für Stuttgart und Pfiffe für den Schiedsrichter.

Seit dieser Saison werden die Unparteiischen in der Fußball-Bundesliga vom Videoassistenten unterstützt – und im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:0) am Sonnabend war Werder erstmals davon betroffen. Der Videoassistent in Köln, Jochen Drees und Johann Pfeifer, hatten auf ihren Monitoren noch einmal ganz genau hingesehen und erkannt, dass Bartels in der 52. Spielminute beim Schuss von Max Kruse knapp im Abseits stand, ehe der vom Stuttgarter Andreas Beck abgeblockte Ball bei ihm landete. Die Entscheidung, den Treffer nicht zu geben, war also richtig, wenn auch ziemlich unpopulär. Zumal die Fans ja mindestens zwei Minuten lang im Glauben waren, die vermeintliche Vorentscheidung zu feiern.

„Es war natürlich unglücklich, dass das ganze Stadion schon ausgeflippt ist und das Tor dann doch nicht gezählt hat“, sagte Bartels. „Die Situation mit dem Videobeweis war kein schönes Gefühl“, sagte Werders Abwehrspieler Milos Veljkovic. Bremens Trainer Florian Kohfeldt haderte vor allem mit dem langen zeitlichen Abstand zwischen Torerzielung und Toraberkennung. „Ich habe da auch keine Lösung, aber es ist für alle ungünstig, wenn man zwei, drei Minuten warten muss“, sagte Kohfeldt, fügte aber hinzu: „Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, ist es richtig, sie zu korrigieren.“

Und die war es auch, wenn Frank Baumann das etwas anders sah. „Der Videobeweis soll nur bei krassen Fehlentscheidungen zum Einsatz kommen“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann nach dem Spiel, „es lag aber keine krasse Fehlentscheidung vor. Da kann man im Zweifel auch mal für den Angreifer entscheiden.“