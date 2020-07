Trugen nach der Rettung die Legende auf Händen: Werders Profis ließen Claudio Pizarro hochleben. (nordphoto/gumzmedia)

Im ersten Moment wirkte die Szenerie nach dem Abpfiff in Heidenheim etwas traurig für Claudio Pizarro. Quer über das Spielfeld standen und liefen Spieler und Betreuer umher. Die Bremer klatschten sich ab und feierten den Klassenerhalt. Die Gastgeber umarmten und trösteten sich. Mehrere Minuten lang ging das so, und mitten in diesem unübersichtlichen Menschenknäuel stand Pizarro. Man konnte ihn besonders gut sehen, weil er der einzige Akteur war, der noch sein orangefarbenes Leibchen trug, mit dem er sich während der zweiten Halbzeit zu seinem letzten Aufwärmen am Spielfeldrand begeben hatte. Nun stand er da, in diesem kleinen Heidenheimer Stadion, Bremens größter Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte – und er wusste nicht so recht, was er machen sollte.

Claudio Pizarro, das südamerikanische Feierbiest, stapfte etwas verloren und einsam herum. Immer wieder faltete er die Hände hinter seinem Rücken und ging ein paar Schritte am Mittelkreis entlang, mal nach links, mal nach rechts. Wie Franz Beckenbauer 1990 nach dem WM-Triumph in Rom. Mit dem großen Unterschied, dass Pizarro diesen Moment nicht für sich alleine hatte: Um ihn tobten, sprangen und weinten Menschen.

Nach einer gefühlten Ewigkeit und ein paar freundlichen Händedrücken wurde ihm das zu viel, man merkte Pizarro an, dass er sich nicht wohl fühlte mit dieser Situation. Also bahnte er sich einen Weg durch all die Menschen und suchte den Mann, der wenige Minuten zuvor eigentlich seinen Job gemacht hatte: Ludwig Augustinsson. Mit einem technisch feinen Schuss war dem Schweden der letztlich entscheidende zweite Bremer Treffer gelungen, und jeder Fußballromantiker hätte Pizarro in seinem letzten Spiel als Fußballprofi ein solches Tor gegönnt. Nun nahm er Augustinsson in den Arm und flachste mit ihm freudestrahlend übers Toreschießen.

Das zurückgewonnene Lächeln

Jetzt stand da wieder ein fröhlicher Pizarro auf dem Rasen, und das zurückgewonnene Lächeln wollte fortan nicht mehr weichen. Immer mehr Mitspieler kamen dazu und warfen die Werder-Legende dann sogar feiernd in die Höhe. Immer wieder flog Pizarro mit seinem leuchtenden Leibchen in die Luft. So wurde es doch noch ein würdiges Ende für den großartigen Torjäger, der an diesem Abend im Alter von 41 Jahren seine Karriere beendete: Nach 197 Toren in 490 Bundesligaspielen.

Natürlich hätte er gerne mitgespielt an diesem historischen Abend, wenigstens ein paar Minuten. Geschichte schreiben war ja immer sein Ding gewesen. „Aber die Situation dafür war einfach nicht da“, sagte Florian Kohfeldt später. Weil Pizarros Kollegen bis zur letzten Sekunde um diesen Klassenerhalt zittern und kämpfen mussten, blieb dem Stürmer nur die Zuschauerrolle. „Ich war nach dem Spiel bei ihm und habe mich entschuldigt, dass ich ihn nicht mehr bringen konnte in seinem letzten Spiel“, erklärte Werders Trainer, „aber er hat sofort gesagt: Das ist scheißegal, Hauptsache, wir sind drin! So ist eben Claudio.“

Kohfeldt hatte trotz aller Emotionen im Abstiegskampf ein feines Gespür für diesen seltenen Moment, ein Pizarro beendet schließlich nur einmal die Karriere. Und dann auch noch als Bremer. Und so erzählte der Trainer eine Anekdote aus der Vorwoche, als die Mannschaft mit emotionalen Werder-Videos auf das Hinspiel gegen Heidenheim eingestimmt wurde: „Das waren viele Werder-Szenen aus den 90ern, aus den 2000er-Jahren und aus den 2010er Jahren – und es war immer dasselbe Gesicht, das da lachte: Claudio Pizarro. Das zeigt einfach, welch unglaubliche Bedeutung er für diesen Verein hat und welche Freude er den Werder-Fans über so viele Jahre gegeben hat.“

Eine tiefe Verbeugung

Kohfeldt versuchte noch, alle fußballerischen und menschlichen Qualitäten dieses Ausnahmespielers irgendwie zu würdigen – und brach den angefangenen Satz dann doch ab. Er wusste: Wenn er damit anfängt, hört er nicht mehr auf. Werders Trainer, vier Jahre jünger als der Torjäger, entschied sich lieber für diese Art der Würdigung: „Es freut mich für die Mannschaft, dass wir die Klasse gehalten haben – aber ich kann mich nicht tief genug verbeugen vor Claudio Pizarro: Was er für Werder Bremen geleistet hat und was er für die gesamte Bundesliga geleistet hat. Ich bin heilfroh, dass wir dieses Kapitel Claudio Pizarro in der ersten Liga beenden konnten. Vielen Dank, Claudio!“

Während Kohfeldt das sagte, stand Pizarro schon halb nackt in der Kabine, bei lauter Musik und einigen Bier. Die ganze Nacht über gab es Videos und Bilder davon in den sozialen Netzwerken zu sehen. Und es sagt einiges über Pizarro aus, dass er noch in dieser Nacht die Rückreise aus dem tiefsten Süddeutschland mit in den hohen Norden antrat. Eigentlich ist sein Lebensmittelpunkt ab nun München, er wird dort mit der Familie in seinem Haus leben und sehr wahrscheinlich als Repräsentant für den FC Bayern arbeiten.

Doch er wird deshalb Bremen nicht Hals über Kopf verlassen: In der Hansestadt stehen für ihn noch einige Essen und Verabschiedungen an, und er wird sich im Laufe der Woche auch noch mal persönlich zu Wort melden. Mit Abschiedsworten an seine Bremer und an seine Fans in aller Welt. Das Foto, wie er im leuchtenden Leibchen von den Kollegen in die Höhe geworden, ist sein Abschiedsbild als Fußballprofi. Den Ort, dieses kleine Heidenheim, wird er schnell vergessen. Diesen Moment aber vergisst er ganz sicher nicht. Vor dem Schlafengehen twitterte er noch einen Satz, verziert mit drei grünen Herzen: „Danke Jungs!! Danke Werder Bremen!!!"

