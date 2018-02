Lange Zeit feste Säule der Verteidigung, ist Milos Veljkovic nach zuletzt fehlerhaften Auftritten nicht mehr unumstritten. Beim 2:4 in München und Leverkusen verschuldete Veljkovic Gegentore. Öffentliche Kritik aus dem Verein am Innenverteidiger bleibt dennoch aus. "Ich sehe Milos nicht so kritisch, wie von außen beäugt. Er ist noch sehr jung, da muss mit ihm Wellenbewegungen zugestehen", sagt Florian Kohfeldt. Fehler sind also erlaubt, zumindest in einem gewissen Rahmen. "Würde er den Erfolg gefährden, würde ich ihn nicht dauerhaft bringen. Das sehe ich aber nicht."

Ein Stammplatzversprechen für Veljkovic gibt Kohfeldt damit nicht ab. Aus gutem Grund: Mit Sebastian Langkamp, im Januar für eine Millionen Euro aus Berlin geholt, hat der Trainer nach der Suspendierung Lamine Sanés wieder eine echte Alternative. Das gilt auch schon für die nächsten Spiele. Kohfeldt: "Wir haben Sebastian nicht verpflichtet, damit er dauerhaft auf der Bank sitzt."

Dass Kohfeldt Veljkovic öffentlich in Schutz nimmt, ist zweifelsfrei richtig. Das bedeutet nicht, dass er kommenden Sonntag gegen Wolfsburg in der Startelf steht. Es gibt durchaus Anzeichen, dass Kohfeldt schon kurzfristig auf Langkamp setzt. "Es ist eine Option, Sebastian spielen zu lassen. Vielleicht auch, wenn es gegnerorientiert passt. Seine Präsenz könnte ein Argument sein", sagt Kohfeldt.