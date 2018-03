Am Ende ging es um Minuten. Werder machte die Ausleihe von Ishak Belfodil im Sommer 2017 am finalen Tag der Transferperiode perfekt. Der Vertrag wurde auf den letzten Drücker ausgehandelt, jede Partei wollte noch ihre Vorstellungen einbringen. Herausgekommen ist ein ausgesprochen kompliziertes Machwerk. Nach MEIN-WERDER-Informationen hängt es von vielen Faktoren ab, zu welchen Bedingungen Werder den 26-jährigen Stürmer vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich am Saisonende kaufen kann. Im Vertrag verankert ist zwar eine Kaufoption. Wie viel Geld Werder am Ende auf den Tisch legen muss, um diese Option zu ziehen, hat aber mit vielen Punkten zu tun, zum Beispiel mit dem Tabellenplatz, den Einsätzen und den erzielten Toren.

Auch deswegen wartet der Klub noch ab, wie sich Belfodil in den restlichen Partien präsentiert. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die Kaufoption ziehen. Aber wir haben keinen Druck, es ist alles mit Ishak abgesprochen. Wir werden die Saison abwarten und dann entscheiden, ob der Spieler bei uns bleibt oder nicht“, sagte Frank Baumann, nachdem Belfodil am Sonnabend zwei Treffer und eine Torvorlage zum Sieg in Augsburg beigesteuert hatte. Der Sportchef fügte hinzu: „Wir müssen bei einem Kauf ein gutes Gefühl haben, Ishak auch.“

Bis Ende Mai muss eine Entscheidung fallen, ob Werder die Option zieht. Für den April sind erste Gespräche über Belfodils Zukunft geplant. Wäre der algerische Nationalspieler in der Winterpause noch fast nach China gewechselt, so haben seine zuletzt starken Leistungen die Wahrscheinlichkeit, dass er in Bremen bleibt, zweifellos erhöht. Am Ende dürfte es vor allem um den Preis gehen. Schätzungsweise sechs Millionen Euro werden fällig, wenn Werder die Kaufoption zieht. Ganz genau lässt sich die Summe allerdings noch nicht beziffern, weil sie eben von so vielen Faktoren abhängt. Eines ist allerdings klar: Unter zehn Millionen Euro liegt sie in jedem Fall.