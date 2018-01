„Ich wäre überrascht, wenn ich nicht mindestens bis Sommer in Bremen bleiben würde.“ Mit dieser Aussage konterte Werders Ludwig Augustinsson jüngste Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang etwa in Richtung Portugal oder Italien. Denn sowohl Benfica Lissabon als auch der AC Mailand hatten vor Kurzem angeblich ihr Interesse bekundet.

Für den selbstbewussten Schweden kein Wunder. „Ich bin 23 Jahre alt und spiele mit Schweden bei der WM. Natürlich gibt es immer mal Interesse. Mein Berater informiert mich nur über Konkretes. Über Anderes lohnt es sich ohnehin nicht, nachzudenken.“ Für Augustinsson aber noch lange kein Grund, unruhig zu werden: „Das zeigt, ich mache Vieles richtig, kann aber noch besser werden.“

Daraus, dass er selbst auch hoch hinaus will, macht er kein Geheimnis: „Jeder hat Ziele und Träume und will in der Champions League spielen, doch ich spiele jetzt in einer der besten Ligen der Welt und konzentriere mich voll auf Werder.“

Augustinsson erwartet mehr Torbeteiligungen

In einer Hinsicht sieht der Schwede bei sich aber noch Nachholbedarf. „Ich möchte noch besser spielen und noch öfter an Toren beteiligt sein.“ Der Grund: 49 Flanken hat Augustinsson in der Hinserie geschlagen, seine einzige Torvorbereitung aber erfolgte durch einen Kopfball, der vom Pfosten zurück zu Lamine Sané prallte. Das brachte ihm den wenig schmeichelhaften Titel als „erfolglosester Flankengeber“ der Bundesliga ein. Doch den Außenverteidiger lassen solche Zahlenspiel kalt. „Mit solchen Statistiken beschäftige ich mich nicht.“

Wohl auch, weil er selbst am besten weiß, dass er es besser kann. Bei seinem Ex-Klub, dem FC Kopenhagen, gelangen ihm in 108 Einsätzen fünf Tore und 37 Assists. „Das weiß ich. Allerdings war ich dort auch der Standard-Schütze und Kopenhagen das dominante Team der Liga“, relativiert der 23-Jährige.

Damit das in ähnlicher Manier auch in Bremen funktioniert, haben er und sein Team weiter hart zu arbeiten. „Manchmal waren die Flanken einfach nicht gut, manchmal fehlten die Abnehmer“, sagte Augustinsson, der mit druckvollerem Agieren auf dem Platz gleich einen Lösungsvorschlag mitliefert. „Deshalb wollen wir Spiele mehr dominieren, besonders zu Hause.“