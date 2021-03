Josh Sargent beim Kopfball zum 1:0 für Werder. (Andreas Gumz)

Der Kopfball an sich war schon schön, weil perfekt getimet und platziert – eben eine Szene, nach der über den Torschützen gerne gesagt wird: Den wollte er genau so! Und Josh Sargent wollte ihn fraglos genau so. Zwar reichte sein Treffer gegen den 1. FC Köln am Ende nur zu einem 1:1, aber trotzdem hatte der 21-Jährige neben der makellosen Ausführung noch ein weiteres Kunststück vollbracht: Zum ersten Mal überhaupt hatte er in zwei aufeinanderfolgenden Spielen für Werder Bremen getroffen, was die Hoffnung nährt, dass Sargent in seiner Entwicklung hin zum Torjäger womöglich einen Schritt weiter gekommen sein könnte.

„Der Kopfball war nicht einfach, im Rückwärtslaufen“, hielt Florian Kohfeldt nach dem Spiel anerkennend fest. Vor allem wie sich Sargent im gegnerischen Strafraum zuvor in Position gebracht hatte, hatte dem Trainer gut gefallen: „Endlich sind wir mal weggeblieben beim Einwurf. Sonst haben alle immer die Tendenz, da hin zu laufen. Wir besprechen das vor jedem Spiel, dass einer in der Box bleiben muss, wenn wir zum Flanken kommen sollten.“ Dieser eine war dieses Mal Sargent. „Das hat er gut gemacht“, lobte Kohfeldt, der in der Gesamtbewertung des US-Amerikaners aber Zurückhaltung übte.

Mehr zum Thema Spiel der Fehler Taktik-Analyse zum Remis gegen Köln Lange Zeit schien es, als ginge Werders Strategie auf. Ein spätes Gegentor sorgte letztlich für ein Remis. Wieso das Ergebnis leistungsgerecht war, analysiert ... mehr »

Sein Vertrauen habe Sargent zwar immer, „aber ich will bei ihm in diesem Jahr nicht schon wieder vom nächsten Entwicklungsschritt sprechen“, erklärte Kohfeldt. Sargent sei noch sehr jung und in der laufenden Saison erst zum Stammspieler geworden. „Gemach, Gemach“, sagte Kohfeldt und skizzierte seinen Plan mit dem Stürmer: „Weiterentwickeln, in Ruhe lassen, und dann schauen wir nächstes Jahr, welchen Schritt er machen wird.“

Kopfball gegen Köln ist Sargents vierter Saisontreffer

In Sachen „Tor-Taktung“ hat sich bei Sargent jedenfalls schon etwas getan, denn so schnell hintereinander getroffen wie nun gegen Frankfurt (2:1) und den Effzeh hat er noch nie. Außerdem war der Kopfball von Köln sein vierter Saisontreffer, was seinen persönlichen Bestwert aus dem Vorjahr einstellt. „Wenn er jetzt noch drei, vier Tore bis zum Saisonende macht, dann war es eine sehr gute Saison von ihm“, sagte Kohfeldt. Und seinem großen Ziel dürfte Sargent die vom Trainer erhoffte Ausbeute auch ein gutes Stück näher bringen: Schließlich hat er sich vorgenommen, in dieser Saison Werders bester Torschütze zu werden. Dass dafür vermutlich weniger als zehn Tore reichen werden, ist ein trauriger Werder-Fakt. Seit Sonntag liegt Sargent gleichauf mit Niclas Füllkrug und Leo Bittencourt an der Spitze.