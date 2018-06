Milot Rashica machte das Beste aus der Situation. Ursprünglich sollte der Werder-Profi am Sonntag mit der Nationalmannschaft des Kosovo ein Test-Länderspiel in der Schweiz bestreiten. Der Gegner Elfenbeinküste ließ die Partie jedoch kurzfristig aus mysteriösen Gründen platzen. Rashicas Sommerpause begann somit früher als geplant, und er nutzte das freie Wochenende gleich zum Feiern. Auf seinem Instagram-Profil postete der 21-jährige Außenstürmer am Sonnabend ein Video, das ihn in einer großen Diskothek in seiner Heimatstadt Vushtrria zeigt.

Am Dienstag hatte Rashica mit dem Kosovo noch einen umjubelten 3:0-Sieg im Prestigeduell gegen Albanien gefeiert. 59 Minuten lang kam er dabei zum Einsatz. Die Kosovaren haben somit alle drei Länderspiele in diesem Jahr gewonnen. Neben Albanien hießen die Gegner Madagaskar und Burkina Faso. Gegen die Elfenbeinküste hätte die Mannschaft nun ein echter Härtetest erwartet. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 4000 Zuschauern in der Schweizer Gemeinde Wohlen, wo viele Kosovaren leben.

Dass die Partie ausfällt, sei besonders für die vielen freiwilligen Helfer aus dem Umfeld des FC Wohlen sehr schade, sagte Serena Forgione,die Geschäftsstellenleiterin des Vereins, dem SRF. Die genauen Gründe für die Absage kenne sie nicht. Sie wisse nur, dass die Mannschaft der Elfenbeinküste nicht angereist sei, berichtete Forgione. Auf der Internetseite des ivorischen Fußballverbandes finden sich keine Informationen zum geplatzten Länderspiel.

Absage an den Iran

Nach dem Ausfall war kurzfristig im Gespräch, dass der Kosovo stattdessen in der Türkei gegen den Iran antritt. Der WM-Teilnehmer sucht derzeit händeringend nach Gegnern. Die griechische Nationalmannschaft hatte eine Testpartie gegen den Iran am Sonnabend abgesagt. Auch das Team aus dem Kosovo entschied sich dann gegen einen Vergleich mit dem Iran.

"Die Kritiker reden viel, obwohl auch sie genau wissen, dass keiner gegen uns spielen will. Der Iran hat nun mal (politische) Probleme", wurde der iranische Nationaltrainer Carlos Queiroz daraufhin von der Nachrichtenagentur Mehr zitiert. Hintergrund: Die USA haben kürzlich das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, wodurch international die Angst vor einem neuen Konflikt im Nahen Osten gewachsen ist. Zudem erkennt der Iran den Staat Israel nicht an und verbietet es seinen Sportlern, Wettkämpfe gegen Israelis zu bestreiten.

Wegen der Absage Griechenlands hat der iranische Fußballverband nun Beschwerde bei der Fifa eingelegt und die Beziehungen zum griechischen Verband vorerst abgebrochen. Das iranische Nationalteam konnte in seinem Trainingslager in Istanbul bisher nur gegen Turkmenistan (1:0) und eine türkische B-Elf (1:2) testen, um sich auf die WM vorzubereiten. Am Freitag steht noch eine Partie gegen Litauen auf dem Programm.