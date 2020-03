Der unschöne Moment in Frankfurt: Ömer Toprak liegt verletzt am Boden, Filip Kostic sieht für sein Foul an Werders Abwehrspieler die Rote Karte. (imago images)

In seinen Reaktionen zeigt der Übeltäter Größe. Bereits direkt nach Abpfiff des Pokal-Viertelfinales war Frankfurts Mittelfeldspieler Filip Kostic zu Florian Kohfeldt gegangen, um zu verdeutlichen, wie leid ihm das Foul an Ömer Toprak tue. Zu der Zeit war Werders Innenverteidiger bereits auf dem Weg in ein Krankenhaus, wo der zunächst befürchtete Wadenbeinbruch jedoch nicht bestätigt wurde. Toprak erlitt „nur“ eine Riss- und Quetschwunde an der Wade, wird aber trotzdem mindestens für das Kellerduell der Bremer am Wochenende bei Hertha BSC ausfallen.

Am Morgen nach dem Spiel bat Kostic nun via Instagram um Verzeihung für sein völlig unnötiges Foul kurz vor Schluss des Pokalspiels. „Ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen“, schrieb der Profi auf seinem Account direkt und öffentlich an den „lieben Ömer“, und weiter: „Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gott sei Dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund und kannst deiner Mannschaft so bald wie möglich helfen. Gute Besserung!“

Kostic hatte wegen des Fouls die Rote Karte gesehen und wird deshalb mindestens im Pokal-Halbfinale, wahrscheinlich aber auch in einem möglichen Endspiel der Eintracht gesperrt fehlen.