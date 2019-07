Für die Werder-Profis beginnt der Dienstag im Zillertal mit einer Einheit im Kraftraum (10.30 Uhr), auf dem Platz wird am Vormittag also niemand zu sehen sein. Am Nachmittag wird dann aber auf dem Rasen trainiert (16.30 Uhr). Zwischen den beiden Einheiten stellt sich Innenverteidiger Marco Friedl den Fragen der Medien (13.45 Uhr). Seine wichtigsten Aussagen lest ihr anschließen natürlich bei WK Flutlicht.