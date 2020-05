Dass die Ultra-Gruppen in Deutschland keine großen Freunde der anstehenden Geisterspiele sind, ist kein Geheimnis. An der Weser ist das nicht anders. So haben jetzt beispielsweise „Infamous Youth“ und die „Wanderers Bremen“ Schreiben veröffentlicht, in denen sie ihre Unzufriedenheit mit den jüngsten Entwicklungen im Profifußball zum Ausdruck bringen.

„Die DFL stellt dieser Tage ihre Verkommenheit und Würdelosigkeit deutlich unter Beweis", heißt es zu Beginn des Dokuments der Gruppierung "Infamous Youth". So gehe es vorrangig um die „Durchsetzung knallharter wirtschaftlicher Interessen“, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Coronazeiten sei „vorläufiger trauriger Höhepunkt“ einer „absurden Vermarktungsdynamik“. Der Frust ist also groß, gegenüber dem Profifußball und der Rolle, die Werder als Verein innerhalb dieses großen Mechanismus eingenommen hat. „Trotzdem werden wir, unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen, versuchen der Mannschaft zu zeigen, dass wir da sind und hinter ihr stehen. Gleichzeitig werden wir nicht zu einer Normalisierung der Geisterspiele beitragen und an Spieltagen weder im, noch am Stadion als Gruppe auftreten. Dies gilt konsequenterweise auch für optische Stilmittel während der Geisterspiele“, teilte "Infamous Youth" mit.

Aus aus den Reihen der „Wanderers Bremen“ hagelt es deutliche Worte. „Die uferlosen Spielergehälter, Ablösesummen, Beraterhonorare und TV-Gelder lassen die Finanzblase Fußball seit Jahrzehnten immer groteskere Formen annehmen“, heißt es in dem Schreiben auf der Internetseite. „Die Fortsetzung der Bundesliga und der Bestand der bis zum Obersten gefüllten Blase scheint wichtiger zu sein als die Gesundheit der Menschen, die Verantwortlichkeit des Fußballs als Vorbildfaktor oder die Fairness gegenüber den wirtschaftlichen Branchen und Bereichen, die durch die Pandemie tatsächlich am Boden liegen.“

Spenden ja, aber nicht für Werder

Die Treue zu Werder ist ungebrochen, eine Akzeptanz für das Handeln in der Führungsetage des Vereins während der Corona-Pandemie gibt es deshalb aber noch lange nicht. „Das Krisenmanagement der Geschäftsführung stößt dabei besonders übel auf. Es wird mit einer Initiative mit dem passenden Namen „Kurvenheld“ an das Gewissen der Fans appelliert, in diesen schweren Tagen, das Geld für die schon bereits gekauften Eintrittskarten nicht zurückzufordern. Wir sprechen uns dagegen aus, dem Verein diese Almosen zu geben und fordern jeden Werderfan auf, es uns gleich zu tun“, schreiben die „Wanderers Bremen“. „Behaltet das Geld, falls ihr es braucht, oder besser spendet das Geld an „Die Bremer Suppenengel e.V.“ oder an eine andere Organisation eures Vertrauens. Aber schmeißt euer Geld nicht denen hinterher, die sowieso genug haben bzw. falsch mit horrenden Summen gewirtschaftet haben.“