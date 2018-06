3,7 Millionen Dollar Preisgeld – darum geht es im fünften Turnier, an dem Kruse bei der "World Series of Poker" (WSOP) in Las Vegas teilnimmt. Der Buy-In – also, die Summe, die man mindestens bezahlen muss, um an dem Turnier teilnehmen zu dürfen – liegt bei 50.000 Dollar. Entsprechend höher sind allerdings auch die Gewinne, die beim "$50,000 Poker Players Championship" am Ende winken.

77 Spieler haben sich für diesen Wettbewerb angemeldet. Nach dem ersten Turniertag sind nur drei Spieler ausgeschieden. Von den verbliebenen 74 Spielern wird Kruse aktuell auf Rang 69 geführt. Er geht mit insgesamt 111.100 Chips in den zweiten Turniertag.

