Es war wieder ein früher Abgang für Kruse. Der Werder-Stürmer hatte auch im fünftägigen "Poker Players Championship"-Turnier um 3,7 Millionen Dollar bei der "World Series of Poker" (WSOP) kein Glück und schied am zweiten Turniertag aus. Der Buy-In – also, die Summe, die man mindestens bezahlen muss, um an dem Turnier teilnehmen zu dürfen – lag bei 50.000 Dollar. In den vorangegangenen Tagen war es für den 30-Jährigen bereits nicht allzu gut gelaufen, in vier Wettbewerben war vorzeitig Schluss. Besonders bitter war es im ersten Turnier: Ab Rang 15 gab es Geldgewinne, Kruse wurde jedoch 16. von insgesamt 95 Teilnehmern.

Spekulationen um Kruses Zukunft

Derweil wird in Deutschland weiter über Kruses fußballerische Zukunft spekuliert. Bei "Bild" heißt es, Trainer Florian Kohfeldt mache Druck auf den Stürmer, weil es bislang kein Bekenntnis zu Werder gibt. Weiter heißt es, Kruse sei ein Kandidat für die Kapitänsbinde. "Ich würde jetzt niemanden zum Kapitän machen, der in der aktuellen Transferperiode Wechselabsichten äußert. Das geht nicht", hatte Kohfeldt MEIN WERDER noch Ende April gesagt – diese Aussage des Werder-Coaches galt jedoch nur für den hypothetischen Fall eines Kruse-Wechsels.

Zudem hatte die "Bild" Sportchef Frank Baumann noch am 12. Juni zitiert: "Momentan habe ich keine Angebote für Max auf dem Tisch liegen. Er fühlt sich bei uns wohl und wir würden uns freuen, wenn er bei uns bleibt." Darüber hinaus hat Kruse öffentlich noch keinen Wechselwunsch geäußert.

Den Bericht gibt es hier zu lesen.