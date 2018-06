Max Kruse hat bei Werder eine Sonderrolle. Nicht nur auf dem Rasen, wo er sich frei bewegen darf, sondern auch außerhalb. Kruse darf offen sagen, wenn ihm etwas nicht in den Kram passt, und er macht das auch. In der abgelaufenen Saison zum Beispiel hat er nach schwachen Spielen mal die Kollegen kritisiert, mal den inzwischen entlassenen Trainer Alexander Nouri. Kruse hat sich eingemischt, öffentlich Stellung bezogen, sogar zu Personalfragen. Nach dem 1:1 zum Rückrundenauftakt gegen Hoffenheim etwa hat Kruse gesagt, dass er gespannt sei, „ob wir noch was auf dem Transfermarkt machen. Wir müssen uns einfach breiter aufstellen, jede Verstärkung tut uns gut.“ Das ist eine klare Botschaft an Sportchef Frank Baumann gewesen, und sie ist in dieser Form nur einem Spieler erlaubt gewesen: Max Kruse.

Der 30 Jahre alte Fußballprofi ist auch in der abgelaufenen Saison wieder Werders wichtigster Spieler gewesen. Kruse ist Werders „Unterschiedsspieler“, so haben ihn Freiburgs Trainer Christian Streich und Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke vor den direkten Duellen in diesem Frühjahr bezeichnet. Kruse hat die meisten Tore für Werder geschossen (sechs) und die meisten Tore vorbereitet (sieben), und gefühlt ist er an jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt gewesen. Ohne Max Kruse, hat der Freiburger Streich im März gesagt, sei Werder lediglich Durchschnitt in der Bundesliga, wenn überhaupt.

Das ist natürlich etwas übertrieben, Fakt ist aber auch: Von den fünf Partien, in denen Kruse wegen eines Schlüsselbeinbruchs beziehungsweise wegen Adduktorenbeschwerden gefehlt hat, haben die Bremer keine einzige gewonnen. Auch deshalb gerät das Bremer Fanlager immer ein bisschen in Panik, wenn mal wieder von einem möglichen Abgang des ehemaligen Nationalspielers die Rede ist. Kruse steht noch bis Sommer 2019 in Bremen unter Vertrag, sie haben ihm hier eine Wohlfühloase geschaffen und zuletzt mit Martin Harnik auch noch einen dicken Kumpel verpflichtet. Das kann helfen, Kruse zu halten. Genauso wichtig aber dürfte am Ende die sportliche Entwicklung sein. Und die scheint derzeit zu stimmen. Auch, weil Werder inzwischen deutlich offensiver auf dem Transfermarkt unterwegs ist. Ganz so, wie sich Kruse das im Januar gewünscht hat.

Die Saison von Kruse in Zahlen

2455

Max Kruse verpasste vier Spiele wegen eines Schlüsselbeinbruchs und eine Partie wegen Problemen an den Adduktoren. Dazu wurde er einmal für wenige Minuten eingewechselt und zweimal ausgewechselt. Die restlichen 26 Spiele absolvierte er von der ersten bis zur letzten Minute. So kam er am Ende auf die stattliche Zahl von 2455 Spielminuten, die mit weitem Abstand meisten eines Bremer Offensivspielers. Es folgten Florian Kainz (1685) und Zlatko Junuzovic (1636).

13

Mit sechs Toren und sieben Assists, also insgesamt 13 Scorerpunkten, war Max Kruse der mit Abstand gefährlichste Angreifer bei Werder. Hinter Kruse folgten Thomas Delaney mit acht Scorerpunkten (drei Tore, fünf Assists) und Zlatko Junuzovic mit sieben Scorerpunkten (zwei Tore, fünf Assists). Kruses sechs Treffer reichten im Liga-Ranking zu einem geteilten 36. Platz (Platz eins: Bayerns Robert Lewandowski mit 29 Toren), bei den Torvorlagen wurde Kruse Achter (Platz eins: Bayerns Thomas Müller mit 14 Assists). Kruses Verletzungspause und ein eher durchschnittlicher Saisonendspurt verhinderten bessere Zahlen.

58

Kruse hat nicht nur die meisten Tore erzielt und die meisten Tore vorbereitet, er hat auch zusammen mit Thomas Delaney die meisten Torschüsse abgegeben (54). Seine 58 Torschussvorlagen waren im internen Ranking der absolute Spitzenwert. Dahinter folgte weit abgeschlagen Junuzovic mit 41 Torschussvorlagen. Kruse war also in allen vier relevanten Offensivbereichen bei Werder die Nummer eins.

1612

Die Rubrik „Ballbesitzphasen“ ist gemeinhin eine Domäne von Innenverteidigern, Außenverteidigern und defensiven Mittelfeldspielern, manchmal mischen sich auch Torhüter darunter. Sie alle sind im Prinzip immer irgendwann am Spielaufbau beteiligt und kommen so auf hohe Ballaktionszahlen. Umso beeindruckender ist es deshalb, dass es Kruse als einer von wenigen Offensivspielen in die Top 100 der Liga geschafft hat. Nur zehn Offensivspieler überhaupt tummeln sich unter den 100 Spielern mit den meisten Ballbesitzphasen, und besser als Kruse (1612) waren von den Offensivspielern nur die beiden Gladbacher Lars Stindl (2006) und Thorgan Hazard (1765).

Max Kruse über…

…seine Rolle auf dem Platz: „Ich bin sehr anpassungsfähig und spiele da, wo ich gebraucht werde.“

…Zlatan Ibrahimovic: „Viele halten ihn für arrogant. Aber er bringt seine Leistung und ist seiner Linie immer treu geblieben. Das fasziniert mich.“

…Trainer Florian Kohfeldt: „Er hat mir vertraut – und ich glaube, ich habe mit guten Leistungen zurückgezahlt.“