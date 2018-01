Die allgemeine Gemütslage bei Werder nach dem 1:1 gegen Hoffenheim war: ganz gut. Schließlich hatte Werder sehr ordentlich gespielt. Das sah auch Max Kruse so. Werders bester Angreifer ist allerdings nicht restlos zufrieden mit dem Status quo – vor allem mit Blick auf den Kader. „Ich bin gespannt, ob wir auf dem Transfermarkt noch etwas tun“, sagte Kruse im ARD-Interview nach dem Spiel und gab gleich selbst die Antwort: „Gerade in der zweiten Reihe müssen wir was tun. Das ist nichts gegen unsere Spieler, aber jede Verstärkung tut uns gut.“

Bisher hat Werder im Winter noch keinen neuen Spieler geholt. Die Sportliche Leitung um Frank Baumann und Cheftrainer Florian Kohfeldt hatte zuletzt wiederholt betont, dass sie den aktuellen Kader auch ohne Verstärkungen für stark genug halte, um den Klassenerhalt zu schaffen.