Einfach ist das sicher nicht für einen Fußballer. Ein halbes Jahr lang kann er nur zugucken, wenn die Kollegen spielen, dabei ist er eigentlich topfit. Josh Sargent erging es genauso. Das Sturmtalent aus den USA kam Anfang des Jahres nach Bremen. Da Sargent erst im Februar 18 Jahre alt wurde, ist er jedoch erst ab Sommer für Werder spielberechtigt. "Ein bisschen frustrierend war es schon, nicht spielen zu dürfen", sagte Sargent zu "Bundesliga.com", blickte aber optimistisch in die Zukunft: "Ich freue mich jetzt einfach nur auf die kommende Saison."

Im Training der Werder-Profis war der 18-Jährige bereits regelmäßig dabei und konnte sich so schon mal ein bisschen an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen. "Vom Jugend- in den Herrenbereich ist es ein großer Schritt, aber ich denke, dass ich mithalten kann", sagte Sargent. Zudem lobte er seine Teamkollegen dafür, dass sie ihm die Eingewöhnung erleichtert haben. "Sie haben mir alle wirklich gut geholfen." Ein Mitspieler kümmerte sich dabei ganz besonders um Sargent, was auch daran liegen könnte, dass beide für ihren Torriecher bekannt sind. "Max Kruse ist ein großartiger Mentor, seitdem ich hier bin", berichtete Sargent.

Something out of nothing! Allow @joshsargent to introduce himself! pic.twitter.com/tR9jO6gYgq — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) May 29, 2018

Zuletzt konnte der Angreifer immerhin mal wieder Wettkampfpraxis sammeln und brauchte keinerlei Anlaufzeit. Beim Länderspiel-Debüt für die USA steuerte Sargent gleich ein Tor zum 3:0-Sieg über Bolivien bei. Bei seinem zweiten Einsatz für die US-Auswahl setzte es am Sonnabend eine 1:2-Niederlage gegen Irland. "Es war unglücklich, dass wir nicht gewonnen haben, aber ich habe alles getan, was ich konnte", sagte Sargent zu der Partie. "Ich habe hart gearbeitet, daher war ich auch stolz auf meine Leistung."

Der komplette Artikel in englischer Sprache findet sich hier.