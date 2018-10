"Nach seiner Pfeife tanzt die Mannschaft", bilanziert der "Kicker" in deutlichen Worten. So sei Kruse der unangefochtene Chef der Bremer auf dem Platz. "Er überzeugte mit einer hohen Laufbereitschaft und cleveren Laufwegen", heißt es weiter. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass Kruse ein Spieler sei, der immer auch einen ganz besonderen Moment im Spiel schaffen könne.

Dass es für den Werder-Angreifer letztlich "nur" zu Rang zehn in der Gesamtwertung reichte, hat mit seinen statistischen Werten zu tun. Zwar brachte es Kruse in der abgelaufenen Saison auf sechs Torvorlagen, allerdings trat er selbst lediglich als zweifacher Torschütze in Erscheinung. Daher verlieh ihm der "Kicker" nun – wie schon im vergangenen Winter – das Prädikat "Im weiteren Kreis".

Die Topkategorie "Weltklasse" blieb dieses Mal unbesetzt, zur "Internationalen Klasse" gehören drei Akteure. So ziert Robert Lewandowski (Bayern München) die Spitze des Tableaus vor Vize-Weltmeister Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und dem Ex-Bremer Serge Gnabry (Hoffenheim/Bayern).

Die komplette Rangliste gibt es in der aktuellen Ausgabe des "Kicker".