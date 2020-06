Max Kruse absolvierte 20 Ligaspiele für Fenerbahce. (dpa)

Vor der Saison wechselte Max Kruse von Werder zu Fenerbahce, doch der ehemalige Bremer Kapitän ist in der Türkei nicht glücklich geworden. Wie sein Klub am Donnerstag mitteilte, hat Kruse seinen Vertrag einseitig gekündigt. Laut Fenerbahce ist diese Kündigung „unfair und unbegründet“, weshalb der Verein juristisch dagegen vorgehen will.

Bei dem Streit zwischen Kruse und Fenerbahce geht es um ausbleibende Gehaltszahlungen. Fenerbahce schreibt, dass der Klub bis zur Coronapause keine Schulden bei Kruse gehabt habe. Was die Zahlungen während der Corona-Krise angehe, habe Fenerbahce das Gespräch gemäß den Maßgaben der Fifa und des türkischen Verbandes TFF gesucht, die Anfrage sei aber unbeantwortet geblieben.

Kruse absolvierte für den aktuellen Tabellensiebten 20 Ligaspiele, traf dabei siebenmal und bereitete sieben Treffer vor. Zuletzt fehlte der Angreifer wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk.