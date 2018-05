Es hatte sich angedeutet, nun ist es Gewissheit: Max Kruse wurde nicht für die Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, nominiert. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf Werders Torjäger, dem in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 29 Partien sechs Treffer und acht Torvorlagen gelangen.

Während Kruses Nicht-Nominierung zu erwarten war, hat Löw vor allem im Sturm für einige Überraschungen gesorgt. So steht etwa der Ex-Werderaner Nils Petersen vom SC Freiburg in Deutschlands vorläufigem WM-Aufgebot – und Bayerns Sandro Wagner nicht. Auch Dortmunds Mario Götze, der die DFB-Elf 2014 zum WM-Titel schoss, ist nicht dabei.

Insgesamt nominierte Löw 27 Spieler, wovon aber noch vier Spieler gestrichen werden. Am 4. Juni muss der Bundestrainer seinen endgültigen, 23-köpfigen Kader bekannt gegeben.

Deutschlands vorläufiger WM-Kader im Überblick: