Es war ein Schockmoment im Spiel gegen Hannover 96: In der 52. Spielminute musste Max Kruse verletzungsbedingt vom Feld. Ausgerechnet Kruse, der Fixpunkt in Werders Offensivspiel. Am Sonntag konnte Werders Trainer Florian Kohfeldt allerdings schon wieder leichte Entwarnung geben.

"Es ist nichts Dramatisches", sagte Kohfeldt. Kruse habe gegen Hannover einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und werde in den kommenden Tagen etwas langsamer machen müssen. Bereits am Mittwoch oder Donnerstag dürfte Kruse aber wieder mit der Mannschaft trainieren. "Trotzdem besteht ein Rest-Risiko für Frankfurt", sagte Kohfeldt. Gegen die Eintracht spielt Werder am kommenden Wochenende.

Wer war euer "Man of the Match" gegen Hannover? Jetzt abstimmen!