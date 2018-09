Werder-Stürmer zockt in Las Vegas

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kruse übersteht ersten Tag im H.O.R.S.E.-Turnier

mw

Werder-Profi Max Kruse geht in Las Vegas bei der "World Series of Poker" seinem Hobby nach. In einem dreitägigen Turnier hat er den ersten Tag im Gegensatz zu 84 von 156 anderen Spielern überstanden.