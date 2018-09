Starker Werder-Sturm: Max Kruse und Fin Bartels (l.). (nordphoto)

Kruse belegt in der Rangliste Platz drei und wird der Kategorie „Internationale Klasse“ zugeordnet. Der Werder-Angreifer muss sich nur dem Sieger Robert Lewandowski (Bayern München) und dem Zweitplatzierten Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, beide Kategorie „Weltklasse“) geschlagen geben. Mit seinen 13 Toren und sieben Vorlagen sei Kruse „der Garant für den Aufschwung von Werder Bremen in der Rückrunde“ gewesen, so das Sportmagazin.

Ex-Werder-Boss Klaus Allofs, zugleich Experte und Kolumnist beim „Kicker“, sieht jedoch zwei andere Bundesliga-Spieler vor dem 29-Jährigen: „Werner, mit seiner Dynamik und Torgefahr stilprägend für das Leipziger Offensivspiel, und Modeste, mit seinen Toren entscheidend für den Aufschwung der Kölner, halte ich für besser als Kruse. Das soll nicht die Leistung des Bremers schmälern, der gut zu Werder passt und seine vielfältigen Fähigkeiten dort gewinnbringend für die Mannschaft eingebracht hat. Um in die Kategorie der Besten aufrücken zu können, fehlt ihm indes das Moment des Tempos.“

Bartels schafft es in der Stürmer-Rangliste auf Rang zehn. Der 30-Jährige gehört zur Kategorie „Im weiteren Kreis“. Der „Kicker“ schreibt als Begründung: „Effizient, schnell und laufstark präsentierte sich der Bremer in der Rückrunde als zweite Spitze neben Kruse. Die Redaktion sah es aber als erwiesen an, dass Bartels noch einen Tick zu Kruse und Co. fehlt und ordnete ihn Im weiteren Kreis ein.“

Im Halbjahres-Rhythmus zieht das Sportmagazin Bilanz, bewertet die Profis der Bundesliga und kürt die besten Spieler je nach Position in Ranglisten. (fel)