Theodor Gebre Selassie blickte zu Boden und dachte einige Zeit angestrengt nach, dann lächelte er. „Ich kann darauf nicht antworten. Es ist nicht mein Job, darüber zu reden“, sagte Werders Rechtsverteidiger und fügte hinzu: „Aber eine Sache ist klar: Max sagt eben immer, was er will.“ Gebre Selassie stellte sich am Tag nach dem 1:1 gegen Hoffenheim in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten. Gesprächsstoff gab es genug: Der Tscheche hatte beim Gegentor nicht gut ausgesehen und dann selbst getroffen. Dass er nun aber mächtig ins Grübeln geriet, hatte Gebre Selassie seinem Teamkollegen Kruse zu verdanken. Der hatte nämlich kurz nach dem Spiel noch für ein weiteres Thema gesorgt.

Bis dahin war klar gewesen, wie sich Werders Spieler und Verantwortliche zu äußern hatten, wenn es um die Frage nach Verstärkungen während der Winterpause ging. Sie betonten dann, dass gute Spieler der Mannschaft immer weiterhelfen würden, aber dass der Kader schon jetzt stark genug sei für den Klassenerhalt. Kruse war nun der Erste, der ganz klar Neuzugänge forderte. „Ich bin gespannt, ob wir auf dem Transfermarkt noch etwas machen“, sagte Werders bester Torschütze in der ARD. Bis dahin war es ein unverfängliches Interview, doch dann folgte der Part, der noch für Diskussionen sorgten dürfte: „Gerade in der zweiten Reihe müssen wir was tun. Das ist nichts gegen unsere Spieler, aber jede Verstärkung tut uns gut. Wir haben noch viele Spiele vor der Brust.“

"Nichts Schlimmes gesagt"

Frank Baumann nahm Kruses Aussage am Tag danach gelassen. "Er hat nichts Schlimmes gesagt. Und er hat nichts gesagt, was wir nicht auch schon geäußert hätten", erklärte der Sportchef gegenüber MEIN WERDER. "Die Spieler können sich selbstverständlich über solche Dinge äußern."

Kruse sprach nun jedoch brisanterweise genau das aus, was zahlreiche Werder-Fans in den sozialen Medien seit Wochen schreiben. Der Tenor dort: In der Breite fehlt dem Kader die nötige Qualität – erst recht durch den langfristigen Ausfall von Fin Bartels. Viele fragen sich: Was passiert, wenn Leistungsträger wie Kruse mal fehlen? Tatsächlich fiel auch gegen Hoffenheim ein wichtiger Spieler kurzfristig aus: Thomas Delaney musste wegen muskulärer Probleme passen. Den Ausfall des Dänen konnte Werder im Mittelfeld aber weitestgehend kompensieren, weil Kapitän Zlatko Junuzovic nach diversen Verletzungsproblemen wieder richtig fit ist und weil Jérôme Gondorf nach seiner Einwechslung für Schwung sorgte.

Alternativen sind vorhanden

Für Werders Sportchef war die Partie gegen Hoffenheim ein Beweis dafür, dass es Alternativen im Kader gibt. „Wir sind sehr flexibel und haben Optionen, um nachzulegen“, betonte Baumann. Dabei führte er Gondorf als Beispiel an, aber auch Florian Kainz: „Seine Leistung war absolut in Ordnung.“ Auch Ishak Belfodil hatte aus Baumanns Sicht einige gute Szene, bis er angeschlagen vom Platz musste. Zudem wies der Sportchef darauf hin, dass es auf der Bank mit Aron Johannsson, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, und Johannes Eggestein, der nicht zum Einsatz kam, noch weitere Alternativen für die Offensive gegeben habe.

Baumann schloss seine Ausführungen mit einer Aussage, die er mittlerweile wohl auf Anhieb auswendig herunterbeten könnte, wenn man ihn um 3 Uhr nachts anriefe. „Wir vertrauen dem Kader, daran hat sich nichts geändert“, erklärte der Sportchef. „Wir wollen nicht ausschließen, dass wir noch was tun. Aber das muss Sinn ergeben und im Rahmen unserer Möglichkeiten umgesetzt werden. Es kann ein Spieler sein, der uns stärker macht. Es kann aber auch jemand sein, der uns in der Breite verbessert.“

Bis Ende Januar, also etwas mehr als zwei Wochen, hat Werder noch Zeit, einen Spieler zu finden, der die Mannschaft verstärkt und finanzierbar ist. Der Fokus liegt dabei auf der Offensive, denn dort ist durch den Ausfall von Bartels eine Lücke entstanden. Einen Spielertypen wie den dribbelstarken Außenstürmer hat Werder kein zweites Mal im Kader. Max Kruse fehlt mit Bartels der kongeniale Partner im Sturm, vielleicht ist er auch deswegen in die Offensive gegangen. Was sein Klub auf dem Transfermarkt jetzt noch unternimmt, dürfte der Ex-Nationalspieler nun aufmerksam verfolgen. Dass er sich über Neuverpflichtungen freuen würde, daran besteht seit Sonnabendabend kein Zweifel mehr.

Gebre Selassie wollte sich im Gespräch über mögliche Winterneuzugänge dagegen nicht so klar positionieren wie sein Teamkollege. Der Tscheche ist ein ganz anderer Typ als Kruse. Er spricht ruhig und leise, wägt seine Aussagen genau ab. Dass er Kruses Forderung nach Verstärkungen aber durchaus nachvollziehen kann, brachte der Rechtsverteidiger schließlich auf geschickte Art zum Ausdruck, ohne dabei etwas zu sagen, was seine Vorgesetzten verärgern könnte. „Es ist gut, dass wir Max haben“, sprach Gebre Selassie. „Und es ist gut, dass er so mutig ist – auf und neben dem Platz.“