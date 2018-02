Max Kruse traf zum zwischenzeitlichen 1:1. (nordphoto)

Die Aufstellung der Bremer hatte Überraschendes zu bieten. Nein, es war nicht die Tatsache, dass Offensiv-Neuzugang Milot Rashica direkt von Beginn an auflaufen durfte. Dieser Umstand hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Auch nicht, dass mit Sebastian Langkamp ein weiterer Winterpausen-Transfer erst einmal auf der Bank saß. Es war wesentlich verwunderlicher, wer gemeinsam mit dem Verteidiger zunächst zuschauen musste: Zlatko Junuzovic. Der Österreicher hatte von Trainer Florian Kohfeldt eine spielerische Pause verordnet bekommen. Eine Auszeit, die nach den jüngsten Leistungen absolut nachvollziehbar war – und dennoch unerwartet kam. Den Kapitän lässt man schließlich nicht ganz so einfach draußen. Kohfeldt tat es trotzdem und brachte stattdessen Ishak Belfodil.

In der Praxis sah das dann so aus, dass der Algerier über die linke Seite kam, während Max Kruse zumndest nominell die Bremer Spitze bildete. Wie schon in den vergangenen Wochen war der 29-Jährige aber einmal mehr dank seines hohen läuferischen Aufwands überall zu finden. Milot Rashica gehörte derweil die rechte Angriffsseite. Der Kosovare war es auch, der den ersten – noch recht ungefährlichen – Torschuss der Partie abgab (10.), nur eine Minute später köpfte auf der Gegenseite Yevhen Konoplyanka zu ungenau bei Schalkes erster Gelegenheit.

Insgesamt fiel die Anfangsphase recht ereignisarm aus, was auch daran lag, dass die Bremer Defensive sehr kompakt stand. Mindestens fünf, mitunter sogar sechs Werder-Profis bildeten mitunter die Abwehrkette. Im Gegenzug wollten die Gäste durch ein schnelles Umschalten für Gefahr sorgen, doch auch Schalke war in der Rückwärtsbewegung hellwach.

Pavlenkas folgenschwerer Fehler

Und dann patzte plötzlich einer, der in den vergangenen Wochen noch reihenweise Glanztaten gezeigt hatte: Jiri Pavlenka. Der tschechische Keeper ließ einen zentralen Distanzschuss von Konoplyanka über die Hände rutschen (24.). Da gab es keine zwei Meinungen, den musste der Werder-Torhüter einfach halten. Somit war der Matchplan der Kohfeldt-Elf eigentlich erst einmal dahin.

Die Schalker nahmen nach dem Führungstreffer allerdings erst einmal das Tempo heraus und ließen die Bremer kommen. So gab es jetzt wesentlich mehr Ballbesitz für Werder, zudem ein paar vielversprechende Standardsituation – allein es fehlten die Genauigkeit und die Durchschlagskraft. Wer agierte ideenlos, brauchbare Anspielstationen vor dem gegnerischen Tor gab es kaum einmal. Wirklich ansehnlich war das also nicht, was die beiden Mannschaften da im ersten Abschnitt boten. Die Gastgeber störte dies aufgrund des Pavlenka-Patzers logischerweise weniger, ihren knappen Vorsprung nahmen sie letztlich problemlos mit in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel musste Werder also deutlich mehr tun, den Aufwand deutlich erhöhen. Das zuletzt so gut funktionierende Pressing klappte dieses Mal beispielsweise so gut wie gar nicht. Es waren allerdings die Schalker, die mit mehr Schwung in die zweiten 45 Minuten starteten. Erst musste Pavlenka gegen Amine Harit klären (52.), kurz darauf gegen den Ex-Bremer Franco Di Santo (53.).

Wenig später reagierte Florian Kohfeldt. Der bemühte, aber letztlich unauffällige Rashica machte Platz für Aron Johannsson (56.). Der US-Stürmer, der nicht nur aufgrund seiner Rückennummer eher eine klassischen Neun ist, sortierte sich auf dem rechten Flügel der Bremer ein. Kohfeldt blieb seinem taktischen Grundgerüst also auch weiterhin treu. Trotz des Rückstandes, trotz einer weiterhin dürftigen Leistung.

Erschreckend harmlos

Werder drohte in dieser Phase, das Spiel komplett aus der Hand zu geben. Di Santo kam nahezu unbedrängt zum Abschluss, traf aber den Ball nicht richtig (57.). Auch im weiteren Verlauf durften die Gelsenkirchener im Prinzip machen, was sie wollten. Nur selten wurden sie energisch genug gestört. Bremer Ballbesitz wurde immer seltener, zumal es weiterhin an zündenden Ideen mangelte - ebenso wie an der notwendigen Laufbereitschaft und dem unbändigen Willen, in der Schalker Abwehr ein paar Löcher zu reißen. Mit anderen Worten: Wenn Werder lief, dann meist vergeblich.

Ein kleines Bremer Lebenszeichen sendete dann Ishak Belfodil. Aus eigentlich schlechtem Winkel zog der Algerier einfach mal ab, doch Schalke-Schlussmann Ralf Fährmann war zur Stelle (67.). Werder wechselte kurz darauf erneut, Zlatko Junuzovic ersetzte den unauffälligen Jerôme Gondorf (71.). Neuen Schwung gab es deshalb aber nicht. Stattdessen eine niederschmetternde Statistik: Während das Heimteam bis dato neun Mal aufs Tor geschossen hatte, stand bei den Bremern eine ernüchternde eins.

Spätes Glück

Die Schlussphase durfte Werder dann in Überzahl absolvieren, Matija Nastasic hatte wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen (78.). Und die Gäste nutzten den personellen Vorteil. Den folgenden Freistoß trat Ludwig Augustinsson - und zwar harmlos auf Keeper Fährmann. Doch der Schalker Torhüter patzte, Aron Johannsson scheiterte erst noch mit seinem Nachschuss, ehe dann Max Kruse traf (79.). Werder hatte ausgeglichen. Reichlich unverdient. Aber eben ausgeglichen.

Es fehlte nicht viel, dann wäre das Remis schon wieder dahin gewesen. Der eingewechselte Marko Pjaca durfte bei einem Schalker Konter völlig unbedrängt Maß nehmen, schlenzte den Ball aber an den Pfosten (83.). Dann wieder Werder. Nach 86 Minuten trat Junuzovic zum Freistoß aus zentraler Position an, sein Versuch aus knapp 20 Metern landete aber in der Mauer. Weitere zwei Minuten später zielte Johannsson bei einem Schuss von der Strafraumgrenze zu ungenau.

Es lief bereits die Nachspielzeit, als Werder tatsächlich noch zu einem dreckigen Sieg kam. Johannsson lupfte in den Strafraum, Maximilian Eggestein erreichte das Spielgerät, wurde dabei aber gefoult. Abgepfiffen wurde die Szene allerdings nicht, da Junuzovic die Kugel im Nachsetzen über die Linie drückte. Werder hatte seinen dreckigen Sieg. Und noch viel wichtiger: drei Punkte im Abstiegskampf.

„Das ist natürlich überragend“, sagte Siegtorschütze Junuzovic nach dem Spiel bei „Sky“. Auch Max Kruse war nach dem Abpfiff überglücklich. „Dass es auf Schalke nicht einfach wird, ist allen klar“, sagte er. „Die Phase nach dem 1:1 war etwas wild, aber insgesamt haben wir hier defensiv sehr gut gestanden. Wir sind froh, dass wir heute in der Bundesliga unsere Aufgabe erledigt haben.“

Auch Maximilian Eggestein war einfach nur froh, dass es nun doch noch mit dem ersten Sieg des Jahres 2018 geklappt hatte. "Der Sieg ist nicht so verdient, wie er es in den letzten Wochen gewesen wäre. Aber das ist mir heute egal", sagte er. "Es ist ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit mal nicht mehr auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Das ist gut für den Kopf."