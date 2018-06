Insgesamt 95 Teilnehmer hatten sich im "$10,000 No-Limit 2-7 Lowball" an die Tische gesetzt, darunter auch einmal mehr Max Kruse. Bei seinen Besuchen in Las Vegas hatte er es bereits drei Mal geschafft, sich etwas Preisgeld zu erspielen, auf eine vierte Auszahlung musste er erst einmal verzichten.

Nach einem guten Start am ersten Tag musste er noch ein paar Chips den Konkurrenten überlassen, dennoch war der Bremer Angreifer auch am zweiten Tag des Wettbewerbs noch dabei. Die Zahl der Gegner war mittlerweile auf 37 gesunken, Kruse schaffte es schließlich sogar unter die Top 20. Energisch wehrte er sich gegen das drohende Aus, als sein Chipstapel weiter geschrumpft war. Als er unter den besten 16 war, hätte nur noch ein Kontrahent früher die Segel streichen müssen und Kruse wäre in die Preisränge gerutscht. Für Rang 15 hätte es immerhin 14.691 US-Dollar gegeben.

Doch daraus wurde nicht. Als die Blinds auf 4000/8000 gestiegen waren, stand für Kruse abermals ein entscheidendes Duell an. Zwei Mal hatte er den Kopf noch aus der Schlinge ziehen können, dieses Mal hatte er gegen Shawn Sheikhan das Nachsehen.