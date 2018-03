Max Kruse ist gegen die Kölner noch ohne Scorerpunkt. (nordphoto)

Köln knapp vorne:

Die Bundesliga-Bilanz beider Teams ist nahezu komplett ausgeglichen: In 91 Duellen siegte der FC je 34-mal, Werder 33-mal (bei 24 Unentschieden). Gegen Bremen schoss Köln mehr Tore (154) als gegen jeden anderen Bundesligisten und nur gegen Schalke 04 (36 Siege) und den VfB Stuttgart (35) gewannen die Kölner häufiger als gegen Werder.

Es winkt ein Jubiläum:

Das 300. Tor zwischen beiden Teams steht unmittelbar bevor, bisher fielen in der Bundesliga in dieser Paarung genau 299 Tore.

Lang ist es her:

Die Geißböcke sind seit acht Bundesligaduellen mit Werder ungeschlagen (zwei Siege, sechs Remis). Der letzte Bremer Sieg war ein 3:2 zu Hause im November 2011. Nur gegen die Bayern wartet Werder länger auf einen Dreier (seit 19 Spielen).

Der Trend stimmt:

Werder verlor nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele (drei Siege, zwei Remis): Mit 0:1 in Freiburg am 23. Spieltag. Gegen Gladbach holte Bremen sogar erstmals seit Oktober 2009 noch einen Punkt in einem Auswärtsspiel trotz Zwei-Tore-Rückstand zur Pause. Damals war es ein 2:2 in Nürnberg.

Mega-Chance für Werder:

Die Ergebnisse der Konkurrenz passen Werder ganz hervorragend in den Kram. Hamburg: verloren. Mainz: verloren. Wolfsburg: verloren: Hannover: verloren. Freiburg und Hertha: unentschieden. Ein Sieg gegen das Schlusslicht würde Bremen nicht nur gehörig Luft verschaffen und die Patzer der Kontrahenten bestrafen, sondern Köln damit quasi endgültig außer Schlagdistanz bringen. Werder hätte dann 13 Punkte Vorsprung auf den FC und zwölf auf den HSV. Bei nur noch acht ausstehenden Spielen hätte sich der direkte Abstieg damit fast schon erledigt.

Festung Weserstadion:

Werder zeigt sich seit der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt vor allem im Weserstadion von seiner besten Seite und blieb in allen acht Heimspielen (Bundesliga und DFB-Pokal) unter dem neuen Coach unbesiegt (fünf Siege, drei Remis).

Vorsicht vor Kölns Offensive:

Seitdem Stefan Ruthenbeck sein Amt als Coach in Köln angetreten hat, haben nur die Bayern mehr Tore geschossen als die Kölner (18).

Gelbe Gefahr:

Bisher kam Werder ohne Platzverweis und eine Gelb-Sperre aus. Jetzt droht aber gleich fünf Spielern eine Pause. Robert Bauer, Niklas Moisander, Philipp Bargfrede, Thomas Delaney und Florian Kainz stehen allesamt bei vier Gelben Karten.

Beste Erinnerungen:

Bremen rüstet sich für das zweite Montagsspiel seiner Bundesliga-Geschichte. Vor knapp zwei Jahren empfing Werder im damals verlegten Spiel den VfB Stuttgart. Die richtungsweisende Partie wurde zu einem magischen Abend aus Bremer Sicht: Mit 6:2 fertigte Werder den VfB ab und legte damit den Grundstein zur späteren Last-Minute-Rettung.

Pizarro und Werder:

Für Bremen hat Claudio Pizarro 104 Tore in der Bundesliga erzielt und ist damit der Rekordtorschütze von Werder. Jetzt kehrt er erstmals seit Dezember 2013 wieder als Gegner im Weserstadion ein. Damals war Pizarro mit den Bayern unterwegs, wurde 14 Minuten vor dem Ende eingewechselt - und siegte mit dem Rekordmeister 7:0 im Weserstadion. Immerhin: Von seinen 64 Toren im Weserstadion hat Piza nur ein einziges nicht für Werder erzielt.

Kruse und Köln:

Max Kruse traf in neun Bundesligaspielen gegen Köln kein einziges Mal und verbuchte noch nicht mal einen Scorerpunkt. Damit sind die Geißböcke neben RB Leipzig der einzige aktuelle Bundesliga-Klub ohne Kruse-Gegentor. Allerdings spielte Kruse gegen Leipzig bisher erst ein Mal.

