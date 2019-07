Er schüttelt Hände, verteilt Umarmungen und gibt sich auch sonst sehr nahbar. Wieder einmal. Wenn Werder im Zillertal zu Gast ist, dann ist auch Präsident Hubertus Hess-Grunewald stets mit dabei. Und nicht nur das, er ist traditionell ein Präsident zum Anfassen. Kein Gespräch, dem Hess-Grunewald aus dem Weg geht, keine Frage, die er nicht zu beantworten versucht. „Wir sind immer sehr gerne hier und nehmen auch stets dieses positive Gefühl mit, das es hier gibt.“

In diesem Jahr ist die Atmosphäre sogar noch ein wenig angenehmer, findet Hess-Grunewald. Und das liege vor allem an der guten Saison, die der Bundesligist zuletzt gespielt habe – verpasste Europapokalteilnahme hin oder her. „Wir spüren einfach, dass Werder an vielen, vielen kleinen Stellen eine Euphorie entfacht hat“, sagte der 58-Jährige. „Die Zahl der Fanclubs steigt, die der Fans, die uns hier her begleiten, ebenfalls.“ Positiver Nebeneffekt der Beliebtheit: „Ich bin guter Dinge, dass wir bald wieder das 40.000 Mitglied begrüßen werden.“

Mit Zuversicht in die neue Saison

Für Hubertus Hess-Grunewald bietet die Reise nach Österreich auch stets eine gute Gelegenheit, um zu schauen, wie es sonst so um das Gemüt der Fans bestellt ist. „Ich habe hier in den vielen Gesprächen drei Grundstimmungen herausgehört“, sagte er. „Da war zunächst die Dankbarkeit für die vergangene Saison, die wir gespielt haben. Das war Fußball, mit dem wir uns identifizieren konnten.“ Genau diese positive Grundhaltung führte zum zweiten Punkt: die Zuversicht auf die Fortsetzung des guten Trends. Für den Werder-Präsident stehen die Chancen darauf gut, auch er schielt als Steigerung bereits auf das Erreichen der internationalen Plätze. „Wir haben nur Max Kruse als Stammspieler verloren“, sagte er, um sich direkt zu verbessern: „Was heißt nur: Er ist unser Leader gewesen. Aber er ist eben auch nur einer von elf Spielern.“

Nichtsdestotrotz taugt der Abgang des Kapitäns für einige Sorgenfalten. Das ist auch Hubertus Hess-Grunewald nicht entgangen, der bei den Fans vor Ort abschließend auch Skepsis gespürt habe. „Muss da nicht noch etwas passieren, weil die anderen Klubs aufrüsten“, sei er häufig gefragt worden. Die Antwort lieferte er gleich mit. „ Natürlich wissen wir, was los ist und wissen, wo wir den Kader verstärken können“, sagte Hess-Grunewald. „Zu allzu großer Skepsis ist aber kein Anlass. Ich gehe mit einem positiven Grundgefühl in diese Saison. Lasst uns auf dieser Basis den eingeschlagenen Weg weitergehen.“