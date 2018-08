Für viele Fans war er der Favorit – endgültig nach seinem kürzlichen Treuebekenntnis zu Werder für die kommende Saison. Nun ist Max Kruse auch offiziell zum Kapitän der Bremer ernannt worden. Trainer Florian Kohfeldt bestimmte den Offensivakteur am Rande des Trainingslagers am Chiemsee zu seinem verlängerten Arm auf dem Platz.

Kruse tritt damit die Nachfolge von Zlatko Junuzovic an, der in der vergangenen Saison offiziell die Binde getragen hatte. Da der nach Salzburg gewechselte Österreicher aber mehrfach verletzungsbedingt gefehlt hatte oder nicht von Beginn an berücksichtigt worden war, übernahmen dessen Stellvertreter Thomas Delaney, Niklas Moisander oder eben auch Max Kruse die Kapitänsrolle.

"Der Kapitän ist für mich als Trainer ein ganz wichtiger Ansprechpartner auf und neben dem Platz. Daher wollte ich im Laufe der Vorbereitung schauen, welche Entscheidung für das Gesamtgefüge die sinnvollste ist", erklärt Werders Chefcoach seine Wahl. "Max bringt für die Rolle die nötige Erfahrung mit, ist auf und neben dem Platz ein absoluter Leader und verkörpert diese Mentalität, mit einer gewissen Unbekümmertheit die absolute Leistungsbereitschaft auf den Platz zu bringen. Egal ob Trainingsspiel oder Bundesliga-Partie - er will immer gewinnen. Daher habe ich mich für ihn entschieden", begründet Florian Kohfeldt weiter.

Auch Kruse selbst kommentiert seine neue Position in der Mannschaft: "Ich freue mich sehr über die Entscheidung, und das damit verbundene große Vertrauen, das der Trainer und der ganze Verein mir entgegenbringt. Zugleich bin ich mir natürlich bewusst, welche Verantwortung mit der Position verbunden ist. Ich werde mein Bestes geben, denn es ist mir eine große Ehre für die Mannschaft und den Verein diese Position würdig auszufüllen."