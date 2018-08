Max Kruse kann ein spannender und charmanter Gesprächspartner sein – wenn er denn will. Leider macht sich der Werder-Star in der Öffentlichkeit meist rar. Bis auf die obligatorischen TV-Interviews nach dem Spiel geht Kruse den klassischen Medien so oft er kann aus dem Weg. Umso schöner, dass Kruse im kommenden WESER-Strand des WESER-KURIER zu Gast sein wird.

Gesprächsthemen bieten sich Kruse und Moderator Axel Brüggemann auf jeden Fall in Hülle und Fülle. Schließlich ist Kruse nicht nur der herausragende Spieler von Werder Bremen und neuerdings Kapitän der Mannschaft, sondern auch abseits des Platzes ein umtriebiger Mann. So besitzt Kruse mit dem "Max Kruse Racing Team" einen eigenen Motorsport-Rennstall und engagiert sich seit Jahren als Botschafter für die Wohltätigkeitsorganisation "Viva con Agua".

Der WESER-Strand findet am 7. September im Café Sand statt. Einlass ist um 20:30 Uhr, der Talk beginnt um 21:30 Uhr. Karten kosten 13 Euro und können im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf Nordwest-Ticket.de sowie telefonisch unter 0421 / 363636 erworben werden.