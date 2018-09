Gegen Hertha war es mal wieder so weit. Max Kruse nahm sich den Ball, legte ihn auf den Elfmeterpunkt, nahm Maß und traf – es war bereits der zwölfte Elfmeter in Serie, den Kruse verwandelte. Seine Quote liegt damit weiterhin bei makellosen 100 Prozent. Während den meisten anderen Spielern immer mal wieder die Nerven zu flattern scheinen, beweist Kruse Coolness. Aber wie macht er das? „Ich habe das in den vergangenen Jahren sicher mal trainiert. Aber es ist nicht so, dass ich ständig Elfmeter übe. Wichtig ist einfach, dass die Konzentration da ist“, sagte Werders Elfer-Schütze im Anschluss an den 3:1-Erfolg gegen die Berliner.

Mit zwölf verwandelten Strafstößen liegt Kruse in der Bundesligageschichte gleichauf mit einer Werder-Legende an Rang drei: Otto Rehhagel (80) gelang während seiner aktiven Zeit als Spieler von Kaiserslautern und Hertha ebenfalls eine fehlerfreie Zwölfer-Serie. Gut möglich also, dass Kruse „König Otto“ noch überholen wird.

Bis zu den absoluten Bestmarken der Bundesliga ist es aber noch ein Stück hin. Auf Platz zwei steht Ludwig Nolden (82), der in den 60ern 15 von 15 Elfmetern verwandelte. Spitzenreiter ist Hans-Joachim Abel (66). Der frühere Angreifer brachte zwischen 1977 und 1982 im Trikot des VfL Bochum 16 von 16 Strafstößen unter.

Pizarro traf häufiger, Borowski nie

Fünf seiner zwölf Elfmeter erzielte Kruse für Werder und ist damit schon jetzt der erfolgreichste 100-Prozenter der Bremer. Was die insgesamt erzielten Strafstoß-Tore angeht, ist aber noch Luft nach oben. Claudio Pizarro, der mit seinen 39 Jahren immer noch mit Kruse kickt, traf zum Beispiel neun Mal und verschoss einen Elfmeter. Und auch Wyton Rufer, der als besonders eiskalter Elferschütze galt, traf häufiger, nämlich elf Mal. Allerdings vergab „Kiwi“ auch ein Mal – seinen allerersten Elfmeter. An der Spitze steht, nahezu uneinholbar, Horst-Dieter Höttges mit 40 Treffern. Allerdings vergab der heute 75-Jährige auch sieben Mal.

Die mieseste Elfer-Quote aus Bremer Sicht hat übrigens Werders aktueller Co-Trainer: Tim Borowski trat drei Mal im Werder-Trikot an und vergab jeden Versuch.