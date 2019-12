Herr Allofs, sind Sie überrascht, oder haben Sie erwartet, dass für Werder in dieser Saison nicht alles einfach weiter so gut läuft wie vergangene Saison?

Klaus Allofs: Ich kann mich gut in die Situation hineinversetzen, wenn man als Klub den nächsten Schritt machen will. Man weiß am Ende nie genau, ob es mit der Mannschaft und den Neuverpflichtungen klappt. Darum war es nicht zwangsläufig, dass Werder in dieser Saison einen Schritt weiter ist. Letztes Jahr ging es um den Versuch, den europäischen Wettbewerb zu erreichen. Aus der Phase heraus zu kommen, in der der Klassenerhalt das vorderste Ziel ist. In diesem Jahr dachte man vielleicht, dran zu sein. Den kleinen Schritt, der noch zu gehen ist, zu gehen. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit.

Also keine Überraschung?

Ich falle nicht aus allen Wolken, dass Werder ein Stück von diesem Schritt entfernt ist. Dafür gibt es zu viele verschiedene Einflüsse. Wie ist die Qualität der Neuzugänge? Sind die Abgänge zu verkraften? Wie ist die Verletztensituation? All diese Faktoren können dazu führen, viel weiter unten zu stehen als erwartet. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen. Es muss alles bis ans Limit funktionieren, damit Werder diese Rolle spielen kann.

Für einen Klub wie Werder ist es also schwer, sich stabil in den oberen Regionen der Tabelle aufzuhalten?

Es sind kleine Dinge, die den Ausschlag darüber geben, in diesem Bereich befindet sich Werder jetzt. Vergangene Saison waren es ein überragender Max Kruse oder Jiri Pavlenka. Es hat immer funktioniert, wenn Claudio Pizarro gekommen ist. Maximilian Eggestein war in herausragender Form. Jetzt ist Kruse nicht mehr dabei, der eine oder andere nicht in bester Form. Und die Defensive ist anfälliger als im letzten Jahr. Dann fehlt die Durchschlagskraft.

Ist es schwerer als erwartet, Max Kruse zu ersetzen?

Das ist immer Spekulation und man sollte es nicht überstrapazieren. Tatsache ist aber, dass Werder mit ihm besser dastand. Kruse war für besondere Momente da, diese Rolle hat bis jetzt keiner übernommen. Rashica ist auf dem Weg dahin, aber in anderer Rolle. Kruse ist sicherlich ein Grund, der in die aktuelle Situation mit reinspielt.

Kruses sportliche Fähigkeiten sind das eine. Wie wichtig ist ein Typ wie er in schwierigen Zeiten, wie Werder sie gerade durchlebt?

Werder hat viele junge Spieler im Kader, Erfahrung ist da wichtig. Sie erklärt auch die große Bedeutung Pizarros. Sei es im Training, auf der Bank oder bei Einwechselungen. Erfahrung, Ausstrahlung, das darf man nicht unterschätzen, die braucht man. Aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass es diesen Spieler bei Werder gerade nicht gibt. Vielleicht wäre es ein Niclas Füllkrug, wenn er da wäre. Davy Klaassen hat schon einiges hinter sich, aus ihm werde ich nicht ganz schlau: Ist er schon diese Führungspersönlichkeit, der alle folgen? Er wäre jemand, der das übernehmen könnte.

Der Charakter der Mannschaft ist ohne Zweifel gut, es sind aber viele ähnliche Spielertypen im Kader. Braucht es eine Mischung im Kader?

Man muss verschiedene Talente in einer Gruppe haben. Dazu gehört das Schlitzohr. Derjenige, der zuverlässig ist, bei dem man weiß, was er abliefert. Man braucht sensible Spieler, die Alarmzeichen frühzeitig erkennen. Aber auch jemanden, der sich nicht verrückt machen lässt, wenn mal ein Punkt nicht geholt wurde. Diese Strukturen entwickeln sich in guten Phasen einer Mannschaft. Bei Werder spielt aber noch etwas anderes hinein.

Und das wäre?

Letztes Jahr wäre ein Platz in der Europa League eine große, positive Überraschung gewesen. In diesem Jahr hat man fest damit gerechnet. Die Erwartungshaltung hat sich verändert. Damit verändert sich auch die Bewertung von Leistungen oder Spielen. So geraten alle unter stärkeren Druck.

Gibt es bei Werder aus der langen und erfolgreichen Historie heraus das Selbstverständnis, zu den großen Klubs der Liga zu gehören? Und führt das dazu, die Entwicklung weiter gesehen zu haben als sie in Wahrheit ist?

Ist das so? Mein Eindruck war eher, dass ein Bewusstsein herrscht, dass diese Zeiten lange her sind und man sich dahin erst wieder entwickeln müsse. Aber es ist klar, dass die Historie eines Klubs sich nicht abstreifen lässt. Das soll ja auch Ansporn sein für Spieler, die sich für Werder entscheiden. Es erzeugt aber auch Druck. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle für die derzeitige Situation spielt.

Werder vermeidet es, den Begriff Abstiegskampf in den Mund zu nehmen, weil sich der Klub in diesen Bereichen nicht mehr sieht. Hilft eine solche Vermeidungsstrategie, wenn der Verein ganz offensichtlich im Abstiegskampf steckt?

Das sehe ich gar nicht negativ. Werder steht unten, es ist eng, aber ich sehe die Mannschaft zu stark. Das hilft im Moment nicht und kann sogar gefährlich sein. Aber wenn ich eine objektive Einschätzung zur Qualität der Mannschaften abgeben soll, sehe ich Werder vor einigen Klubs. Deswegen muss man nicht in Panik geraten. Aber das Gegenteil, Sorglosigkeit, darf es auch nicht sein.

Werder hat lange öffentlich gesagt, dass die Ergebnisse nicht stimmen, die Leistung aber schon. Wurde so die Lage schöngeredet?

Oft gab es plausible Erklärungen für den ausbleibenden Erfolg. In erster Linie waren es Verletzungen. Wie es intern gewertet wird, kann ich nicht beurteilen. Ob da gesagt wurde, dass alles in Ordnung ist, sobald die Verletzten wieder da sind. Fakt ist, dass Werder nicht die Qualität hat wie im letzten Jahr. Dass man in der Verteidigung ein paar Probleme hat, auch aufgrund von Verletzungen. Aber danach fragt die Tabelle und die Konkurrenz nicht. Da muss man Lösungen finden.

Wie könnten die aussehen?

Man braucht Geduld. Aber nicht nach dem Motto: Irgendwann kommt das schon und wir machen alles weiter wie bisher. Dinge, von denen man überzeugt ist, muss man nicht verändern. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit einigen Entwicklungen intern nicht einverstanden ist. Eventuell muss man im Winter noch einmal nachbessern.

Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass Geld bei Werder nicht im Überfluss vorhanden ist. Im Sommer müssen Einnahmen aus Spielerverkäufen generiert werden. Sollte der Klub dennoch jetzt Geld in die Hand nehmen, um zu investieren?

Werder hat erlebt, dass man mit Investitionen, wenn sie geschickt getätigt werden, die Mannschaft verbessern und am Ende sogar Geld verdienen kann. Man muss sinnvoll investieren, nicht irgendwie. Ich denke, man ist bei Werder weit entfernt davon, in Panik zu geraten. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, beispielsweise bei einem Transfer, den man für den Sommer geplant hat, sollte man versuchen ihn vorzuziehen und jetzt zu tätigen. Falsch liegen bei Entscheidungen kann man immer, aber zu investieren ist kein Fehler.

Ist es im Winter nicht schwieriger, bezahlbare Verstärkungen zu bekommen?

Schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich will keinen Druck auf Frank (Baumann; Anm. d. Red.) ausüben, aber Werder scoutet ganz sicher und wird auch Kandidaten haben. Falls es also möglich ist, sinnvoll zu investieren, sollte Werder das tun. Es gibt eine finanzielle und eine sportliche Gefahr. Falls Werder wirklich in den Abstiegskampf gerät, wird es automatisch zu einer finanziellen Gefahr. Ein Abstieg hätte sehr negative Auswirkungen auf die Finanzen. Das muss man abwägen.

Werders fußballerische Entwicklung ist eng mit Florian Kohfeldt verbunden. Nimmt sein Ruf durch die Krise Schaden?

So schnell geht das nicht. Mit der Art und Weise, wie er Werder coacht und nach außen wirkt, hat er sehr viele Sympathien erworben. Da kann man jetzt nicht von Kratzern sprechen. Es ist für ihn eine Herausforderung. Es war eine, Werder zu übernehmen und auf einen guten Weg zu führen. Jetzt geht es gerade zum ersten Mal ein Stück nach unten, da ist das eine neue Herausforderung für ihn. Nach meiner Wahrnehmung wird ihm sehr viel Vertrauen entgegen gebracht. Von der Vereinsführung, den Spielern, aber auch den Fans. Alle sagen, das ist der richtige Mann. Erst wenn das nachlässt, könnte man von einer Delle sprechen.

Jetzt muss Werder beim FC Bayern antreten. Ist das ein guter oder unglücklicher Zeitpunkt, auf die Münchner zu treffen?

Mit zwei Niederlagen der Bayern hintereinander ist es ein ungünstiger Moment. Aber es hängt davon ab, was Werder macht. Die Euphorie des Trainerwechsels ist verflogen, es herrscht eine gewisse Unsicherheit. Setzt man gleich die richtigen Zeichen, kann Werder von dieser Unsicherheit vielleicht profitieren. Darauf hoffen, dass die Bayern eine unterkühlte Partie abliefern, muss man nicht. Die werden mehr machen und investieren müssen. Das macht es für den Gegner schwieriger.

Frank Baumann hat angekündigt, mit 50 Jahren eine Pause einlegen zu wollen. Wäre es für Sie eine Option, nochmal bei Werder einzusteigen?

Ich bin dann ja viel älter als 50. (lacht) Ich weiß nicht, ob Frank es so ernst gemeint hat, wie es rübergekommen ist. Was in fünf Jahren ist, weiß ich nicht. Stand heute würde mich eine verantwortliche Aufgabe bei einem Bundesligisten reizen. Das würde auch für Werder gelten, sie stehen auf keiner Sperr-Liste. Aber mit dem Hinweis, dass das hier keine Bewerbung ist. Bei Werder wird gute Arbeit geleistet, auch wenn es jetzt gerade eine schwierige Situation ist.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg

Zur Person

Klaus Allofs (63)

war von 1999 bis 2012 Werders Manager und holte 2004 das Double und 2009 den Pokal. Allofs war verantwortlich für zahlreiche Transfers, von Johan Micoud über Diego bis Mesut Özil. 2012 wechselte er als Manager zum VfL Wolfsburg, mit dem er 2015 Pokalsieger und Vize-Meister wurde. Im Dezember 2016 endete die Zusammenarbeit mit dem VfL.