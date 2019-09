Es ist wie so oft mit öffentlichen Kunstwerken. Man läuft ständig daran vorbei, kennt den Anblick genau, denkt aber kaum noch darüber nach, weil es gefühlt schon immer da war. Das steinerne Bein stand viele Jahre am Weserstadion, für Gesprächsstoff sorgt es erst jetzt, nachdem es entfernt wurde. Klar ist dabei: Dass das Fan-Projekt die Statue ohne Wissen der Kulturbehörde abbauen ließ, war ein Fehler.

Offenbar haben einige unterschätzt, wie sehr die Skulptur Werders Fanszene spaltet. Auf der einen Seite stehen die linksgerichteten Ultras. Nach all den Jahren wollen sie plötzlich vor dem Ostkurvensaal kein Kunstwerk mehr, das ein rechtsgerichteter Hooligan während seiner Resozialisierung erschuf. Auf der anderen Seite stehen ältere Fans, die mit der Skulptur Erinnerungen verbinden und anführen, dass es früher die vorrangige Aufgabe des Fan-Projekts war, sich um rechte Hooligans zu kümmern.

Beide Seiten haben also ihre Gründe. Ein sinnvoller Kompromiss wäre es, das steinerne Bein an anderer Stelle wieder aufzubauen. So würde die Kunst geschützt, und die Ultras hätten trotzdem die Chance, den Eingangsbereich zum Ostkurvensaal anders zu gestalten.