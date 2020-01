Verstehen sich bestens: Werder-Coach Florian Kohfeldt und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. (nordphoto)

Gesprächsstoff gab es reichlich beim Besuch von Stefan Kuntz auf Mallorca am Sonnabendvormittag. Zusammen mit Aufsichtsratschef Marco Bode wurde Kuntz 1996 Europameister. Gegen Sportchef Frank Baumann spielte er mehrmals in der Bundesliga. Co-Trainer Ilia Gruev kennt er aus Kaiserslautern, und auch zu Chefcoach Florian Kohfeldt pflegt Kuntz ein gutes Verhältnis. In erster Linie war der Ex-Nationalspieler aber natürlich in seiner Funktion als U21-Nationaltrainer auf die Mittelmeerinsel gereist und nicht, um über alte Zeiten zu plaudern. „Ich bin gerade auf Rundreise und besuche meine Spieler“, sagte der 57-Jährige.

Kuntz suchte also nach Werders Trainingseinheit das Gespräch mit Johannes Eggestein, derzeit sein Kapitän in der U21-Auswahl, und auch mit Maximilian Eggestein. Mit dem älteren Eggestein-Bruder als Stammspieler wurde das Kuntz-Team 2019 Vize-Europameister. Inzwischen ist Maximilian Eggestein mit seinen 23 Jahren der U21-Auswahl entwachsen, doch er sei trotzdem ein Kandidat für die Olympischen Spiele in diesem Jahr, betonte Kuntz. Auch darüber habe er mit den Werder-Verantwortlichen gesprochen.

Vom 22. Juli bis 8. August wird das olympische Fußballturnier in Tokio ausgetragen. Maximal drei ältere Spieler dürfen dabei im Kader stehen. Einer davon könnte Maximilian Eggestein sein. „Wir schauen, auf welcher Position Bedarf besteht und auch was wir charakterlich brauchen. Natürlich nimmt man gerne Spieler mit, mit denen man schon gut zusammengearbeitet hat“, sagte Kuntz, betonte aber: „Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.“

Eggestein und die Kapitänsbinde

Sehr gute Chancen auf Olympia hat in jedem Fall Johannes Eggestein als aktueller U21-Nationalmannschaftskapitän. Ob er die Binde dauerhaft trägt, ist noch nicht entschieden. „Das werden wir in Ruhe besprechen. Wichtig ist, dass ein Spieler an dieser Aufgabe wächst“, erklärte Kuntz. Johannes Eggestein hat mit Werder eine schwierige Hinrunde erlebt, das sieht auch der U21-Nationalcoach so. Der 21-jährige Offensivmann spielte selten überzeugend und zuletzt nur noch wenig. „Das Problem, dass sie wenig Einsätze bekommen haben, gibt es aber bei fast allen Spielern im U21-Kader“, sagte Kuntz.

Falls neben Johannes Eggestein auch Maximilian Eggestein und Yuya Osako, der bei Japan als älterer Spieler für den Kader im Gespräch ist, an den Olympischen Spielen teilnehmen sollten, würden Werder im Sommer drei Spieler bis zu vier Wochen lang fehlen. Die Bremer Klubverantwortlichen hätten sich dennoch offen für das Thema Olympia gezeigt, sagte Kuntz und verwies darauf, dass der Termin günstiger liege als etwa bei einer U21-EM. „Die Spieler können normal Urlaub machen, sind beim Trainingsauftakt ihrer Mannschaft dabei, reisen dann zu Olympia und kehren rechtzeitig vor dem ersten Bundesliga-Spiel zurück.“