Für Johannes Eggestein stehen zwei interessante Partien mit der deutschen U21 an. (nordphoto)

Erwartungsgemäß wird Johannes Eggestein auch in der anstehenden Länderspielpause wieder auf Reisen gehen. Stefan Kuntz, Bundestrainer der deutschen U21, berief den Werder-Profi erneut in den Auswahlkader für die nächsten beiden Partien. Eggestein, der die Mannschaft zuletzt als Kapitän aufs Feld führte, trifft mit seinen Kollegen zunächst in einem Test auf Spanien (10. Oktober, 19.45 Uhr). Faktisch gibt es somit die Neuauflage des EM-Finals aus dem vergangenen Sommer, allerdings hat sich das Personal beider Teams seither stark verändert. Ein anspruchsvoller Test bleibt es dennoch.

Nur wenige Tage später geht es dann wieder um Punkte in der EM-Qualifiaktion. Am 15. Oktober spielt Deutschlaand in Bosnien-Herzegovina (Anpfiff: 18 Uhr). „Da wollen wir natürlich an unseren guten Start in die EM-Qualifikation gegen Wales anknüpfen“, sagte Stefan Kuntz.