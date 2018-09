Florian Kohfeldt ging es genauso wie wohl so einigen Fans im Stadion und vor dem Fernseher. Der VfB Stuttgart hatte einen Einwurf in der eigenen Hälfte bekommen. Da kann man sich ruhig mal unterhalten, Getränke holen gehen oder sich anderweitig beschäftigen. Doch dann lag der Ball plötzlich im Tor, und alle, die es verpasst hatten, ärgerten sich gewaltig. Genau wie Kohfeldt. „Da ist vielleicht Bundesliga-Geschichte passiert, und ich Idiot habe gar nicht hingeguckt“, sagte der Werder-Trainer nach der 1:2-Niederlage in Stuttgart am Sonnabend.

Was war geschehen in dieser 68. Spielminute? Stuttgarts Borna Sosa warf einen Einwurf zurück zu Ron-Robert Zieler, doch der Torwart war abgelenkt, weil er seine Stutzen richtete. Als Zieler den Ball kommen sah, reagierte er aus einem Reflex heraus und berührte das Spielgerät leicht mit dem Fuß. Dann trudelte der Ball ins eigene Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Aus Zielers Sicht besonders ärgerlich: Hätte der Keeper gar nichts gemacht, hätte es nur einen Eckstoß für Werder gegeben. Aus einem Einwurf darf nämlich nicht direkt ein Tor erzielt werden. „Ich war überrascht“, erklärte Zieler seinen Aussetzer im Interview mit den Fersehsender Sky.

Intanto, in terra teutonica, #StoccardaWerderBrema regala un -2 che ha dell'incredibile! Borna Sosa beffa così il suo portiere Zielerpic.twitter.com/3nxVRnX820 — Fantagazzetta (@fantagazzetta) 29. September 2018

Kohfeldt fand aufbauende Worte für den Keeper: „Er hat so viel Erfahrung und Stuttgart hat ja trotzdem gewonnen. Der steckt das weg.“ Nuri Sahin erlebte unterdessen eine Art Déjà-vu, wie er sagte. Im November 2017 hatte Werders Mittelfeldspieler mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund ebenfalls 1:2 in Stuttgart verloren. Dabei spielte Marc Bartra einen schlechten Rückpass auf BVB-Torwart Roman Bürki. Von dessen Fuß prallte der Ball zu Chadrac Akolo, der nur noch einschieben musste.

Zielers Eigentor war allerdings doch noch eine Spur kurioser, weil es komplett ohne Gegnereinwirkung und durch einen Einwurf fiel. So etwas kommt nur äußerst selten vor. Einige Werder-Fans dürften sich erinnert gefühlt haben an den August 1982. Damals hatte Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff im Weserstadion einen Einwurf ins eigene Tor gelenkt. Der Unterschied zu Zieler: Der Ball war nicht vom Mitspieler, sondern vom Bremer Uwe Reinders gekommen.