Zwischen den Trainingslagern im Zillertal und in Grassau steht für Werder am Sonnabend ein Härtetest auf dem Programm. Die Mannschaft tritt beim Blitzturnier in Lohne an, das um 14 Uhr beginnt. Die Bremer spielen ab 15.15 Uhr gegen den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück und ab 16.30 Uhr gegen den Erstliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Das Turnier wird übertragen von Sky Sport News HD.