Es war ein gründlicher Test. Bremer Feuerwehrleute führten den Mitgliedern des Örtlichen Ausschusses Sicherheit und Sport in mehreren Versuchen die Fackeln der Marke „Tifontaine“ vor, besser bekannt als „kalte Pyrotechnik“. Diese erreichen deutlich niedrigere Temperaturen als herkömmliche Bengalos und produzieren weniger Rauch. Das Testergebnis lautete dennoch: zu gefährlich. Auch die Flamme der „kalten Pyrotechnik“ führe zum raschen Entzünden von Kleidung und Haaren, heißt es in einer Mitteilung des Bremer Innenressorts. Dass die neuen Fackeln aus Dänemark bald völlig legal in der Ostkurve des Weserstadions abgebrannt werden können, ist somit in weite Ferne gerückt. Komplett zu den Akten legen will Werder das Thema trotzdem nicht. Der Verein hatte um diesen Test gebeten, und Präsident Hubertus Hess-Grunewald kündigte danach an, den „Tifontaine“-Erfinder Tommy Cordsen (Foto, rechts) nach Bremen einladen zu wollen, um zu erörtern, wie sich die Fackel noch weiterentwickeln lässt.

Cordsen zeigt sich dafür offen. Er habe bislang keine Einladung erhalten, wäre aber gerne bereit, nach Bremen zu reisen, sagt der Däne auf WESER-KURIER-Nachfrage. Allerdings ist er skeptisch, ob sich die „Tifontaine“-Fackel noch verbessern lässt. „Das ist das Produkt, was ich anbieten kann“, sagt er. Cordsen hat bereits sehr lange an der „kalten Pyrotechnik“ getüftelt, bis sie möglichst ungefährlich war, aber trotzdem hell genug leuchtete. Dass die Fackel im Test der Bremer Feuerwehr Kleidung entzündete, überrascht ihn nicht: „Es ist Feuer, und Feuer kann gefährlich sein, wenn man damit nicht richtig umgeht.“ Cordsen betont aber: Man könne mit der Hand durch die Flamme fahren, ohne sich zu verletzen.

Gefährlicher Rauch

Die Feuerwehrleute ermittelten beim Abbrennen Temperaturen zwischen 300 und 500 Grad. Cordsen spricht von 220 bis 240 Grad. Die Tester führten darüber hinaus an, dass die Fackel zwar raucharm sei, aber „dass sich gerade die sehr kleinen Rauchpartikel im Lungengewebe besonders tief festsetzen können“. Auch Augenreizungen und Irritationen der Haut könnten ausgelöst werden. Cordsen akzeptiert diese Ergebnisse: „Ich habe Verständnis für die Behörden. Wenn tatsächlich etwas passiert, werden sie schließlich dafür verantwortlich gemacht.“

Ihm ist wichtig, die „Tifontaine“-Fackel im Vergleich zur herkömmlichen Pyrotechnik zu betrachten. „Was würden Sie bevorzugen?“, fragt er. „Dass eine Fackel mit 1200 Grad neben Ihnen abbrennt oder dass die Fackel 240 Grad erreicht.“ Cordsen hebt zudem hervor, dass die „kalte Pyrotechnik“ mit Wasser zu löschen sei. Seit seine Erfindung in ganz Europa Bekanntheit erlangte, womit Cordsen nie gerechnet hätte, hat der Däne vor allem eines gelernt: „Ich muss geduldig sein und den Leuten Zeit geben. Es dauert immer, bis sich Neuerungen durchsetzen."

Bei diversen Festen und Konzerten waren „Tifontaine“-Fackeln bereits im Einsatz. Ein Test bei einem Fußballspiel von Bröndby IF in Kopenhagen ist weiter in Planung. Grundsätzlich sind die von Cordsen entwickelten Fackeln in der EU zugelassen, allerdings für die Seenotrettung und ähnliches. Der Erfinder hofft weiter, dass sie sich irgendwann auch in Fußballstadien als ungefährlichere Alternative zur herkömmlichen Pyrotechnik etablieren, die trotz des herrschenden Verbots regelmäßig abgebrannt wird. Auch Werder will diese Hoffnung nicht aufgeben. Insgesamt musste der Klub in der vergangenen Saison mehr als 100 000 Euro an Strafen bezahlen, weil Fans Bengalos abbrannten. In der neuen Spielzeit dürfte sich daran wenig ändern.