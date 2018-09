Während Pascal Borel nach seiner Saison als Werder-Stammkraft nie wieder von Beginn an in der Bundesliga auflaufen durfte, war das Weserstadion für Frank Rost der Startschuss für eine Karriere, die bis in die Nationalmannschaft führen sollte: Die Karrieren der Debütanten im Werder-Tor verliefen mal erfolgreich, mal unspektakulär. Ihre ersten Einsätze verliefen mal souverän, mal kurios. Wir haben auf einige von ihnen zurückgeblickt. Grün-weiße Torhütergrößen wie Dieter Burdenski, Oliver Reck oder Tim Wiese fehlen in der Liste: Sie gaben ihre Bundesligadebüts für andere Vereine.

Jiri Pavlenka

Vor der Saison 17/18 verpflichtete Werder Jiri Pavlenka. Schnell kam Kritik am Transfer auf, da die bisherige Nummer eins, Felix Wiedwald, zuvor starke Leistungen gezeigt hatte und der neue Torwart in Deutschland gänzlich unbekannt war. Sein Bundesliga-Debüt feierte er beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim. Nach einem Lattenschuss von Kerem Demirbay klärte Pavlenka reaktionsschnell, ansonsten hatte der Tscheche wenige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ein abgefälschter Schuss von Andrej Kramaric kurz vor Abpfiff sorgte für die 0:1-Niederlage der Bremer.

Raphael Wolf

Nachdem Stammkraft Sebastian Mielitz zum wiederholten Male gepatzt hatte, setzte Trainer Robin Dutt ihn auf die Bank und gab dem bisherigen Ersatzmann Raphael Wolf beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim den Vorzug. Gleich nach fünf Minuten konnte sich Wolf mit einem starken Reflex gegen Firmino auszeichnen. Zwei Elfmeter später stand es dann jedoch 2:0 für die TSG. Die Gastgeber drückten auf das 3:0, doch mit einem Doppelschlag vor der Halbzeit gelang Werder der Ausgleich. Auch die zweite Halbzeit wurde zum Spektakel. Zwei frühe Treffer von Hoffenheim konnte Bremen abermals ausgleichen, den Schlusspunkt gegen seinen Lieblingsgegner setzte Philipp Bargfrede. Das Spiel endete 4:4.

Sebastian Mielitz

Aus der Werder-Jugend bis hin zur Profimannschaft kämpfte sich Sebastian Mielitz. Die Chance auf den ersten Bundesliga Einsatz bot sich dem Keeper im Dezember 2009, als Stammtorwart Wiese krankheitsbedingt ausfiel. Das Auswärtsspiel in Köln war lange Zeit ohne große Höhepunkte, doch rettete Mielitz in der zweiten Halbzeit den Bremern einen Punkt, als er mit einem guten Reflex die Großchance von Novakovic parierte.

Pascal Borel

Mit 19 Jahren wechselte Pascal Borel im Sommer 1998 von Waldhof Mannheim zum SV Werder. Über Jahre hinweg blieb der gebürtige Karlsruher Stammtorwart der zweiten Mannschaft, eher Borel zu Beginn der Saison 2002/2003 die Nummer eins bei den Profis wurde. Im ersten Spiel setzte es bei Arminia Bielefeld direkt eine deftige 0:3-Niederlage: Nachdem Werder seit dem 1:0 von Bastian Reinhardt in der 16. Minute einem Rückstand hinterherlaufen musste, flog erst in der 52. Minute Fabian Ernst mit Gelb-Rot vom Feld, ehe in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch Razundara Tjikuzu aufgrund einer Notbremse gehen musste. Kurz davor hatte Arthur Wichniarek die Partie bereits entschieden. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Massimiliano Porcello den nach Tjikuzus Foul fälligen Freistoß zum 0:3-Endstand.

Frank Rost

Nur zwei Minuten stand Frank Rost auf dem Rasen des Weserstadions, da war es auch schon passiert: Düsseldorfs Mittelstürmer Richard Cyron hatte den damals 22-jährigen Keeper bei dessen Bundesligadebüt überwunden. An diesem ersten Spieltag der Saison 1995/1996 sollte der Gegentreffer allerdings noch nicht spielentscheidend sein: Bernd Hobsch gelang in der 22. Minute zumindest noch der Ausgleich.

Klaus Lambertz

Viele Erinnerungen sind an den Fußballer Klaus Lambertz nicht geblieben: Der heute 78-Jährige absolvierte lediglich 17 Bundesliga-Spiele für Werder, er war der Ersatzmann für Günter Bernard. Am 24. August 1963 schrieb Lambertz allerdings Geschichte: Mit dem Treffer von Dortmunds Timo Konietzka in der ersten Spielminute kassierte der Werderaner das erste Gegentor in der Geschichte der Bundesliga. Werder konnte den Rückschlag verschmerzen: Willi Soya, Arnold „Pico“ Schütz und Theo Klöckner drehten die Partie, das zweite Dortmunder Tor von Konietzka in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.