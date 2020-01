Michael Lang fällt verletzt aus. (Nordphoto)

Ganz ohne Verletzungspech geht es bei Werder nicht in dieser Saison. Am Rande des Testspielsiegs gegen Hannover musste Florian Kohfeldt eine schlechte Nachricht verkünden: Michael Lang fällt für mehrere Wochen aus. „Michael hat eine Muskelverletzung im Oberschenkel und wird etwas länger fehlen„, sagte Kohfeldt. „Zwei, drei, vier Wochen werden es sein, denke ich. Aber genau will ich mich da nicht festlegen.“

Nach Theo Gebre Selassie meldet sich mit Lang der zweite Rechtsverteidiger ab. Gebre Selassie hatte sich beim 1:6 in München eine Sehnenverletzung zugezogen. Welche Folgen das für die taktische Grundausrichtung hat, sagte der Trainer nicht. Aber Kohfeldt gibt sich kämpferisch: „Wir müssen mit einem Rückschlag fertig werden, und wir werden eine Lösung finden."