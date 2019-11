Michael Lang fährt mit der Schweiz zur EM. (imago images)

Großer Jubel bei der „Nati“: Durch einen 6:1-Kantersieg gegen Gibraltar hat sich die Schweizer Nationalmannschaft den ersten Platz in der EM-Qualifikationsgruppe D gesichert. Werder-Profi Michael Lang war mittendrin und spielte am Montagabend auf der rechten Außenbahn durch. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Christian Fassnacht bereitete der Bremer in seinem 31. Länderspiel per Flanke vor. Da Dänemark parallel nur 1:1 in Irland spielte, reichte der Erfolg für die Schweizer zum Gruppensieg. Bei der EM-Auslosung am 30. November kommen Lang und Co. somit in Topf zwei.

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis feierte Benjamin Goller. Werders Offensivspieler gewann mit der deutschen U20-Auswahl in der Elite League gegen Portugal mit 2:0. Goller wurde am Montag in der 67. Minute eingewechselt. Manuel Mbom, derzeit von Werder an Uerdingen verliehen, kam in der 77. Minute in die Partie.