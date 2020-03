Es ist ruhig geworden um Michael Lang. Als er im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen wurde, sollte er bei Werder die Lücke auf der rechten Abwehrseite schließen, die der damals verletzte Theodor Gebre Selassie hinterlassen hatte. Wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist Lang dabei nicht, inzwischen spielt der Schweizer bei Trainer Florian Kohfeldt sogar überhaupt keine Rolle mehr - und das passt ihm natürlich überhaupt nicht.

„Ich bin nicht mehr verletzt, bin fit, gebe im Training Vollgas und wäre bereit“, sagte er der Zeitung „Blick“ aus seiner Heimat. „Fakt ist aber auch: Ich stehe momentan nicht mehr im Aufgebot.“ Im südlichen Nachbarland Deutschlands macht man sich deshalb so seine Gedanken, ob Michael Lang durch seine Nichtberücksichtigung in Bremen vielleicht auch seinen Platz in der Nationalmannschaft zeitnah einbüßen muss. „Meine Motivation und Lust auf die Nati wären riesig“, sagte Lang. „Aber meine Ansprüche auf ein Aufgebot waren auch schon größer, ich bin mir bewusst, dass ich im Moment nicht das beste Bewerbungsschreiben abgeben kann.“

Michael Lang hält sich diesbezüglich aber auch noch etwas zurück, wirkliche Gedanken an eine Europameisterschaft verschwendet er derzeit nicht - und das liegt nicht allein an der sportlichen Perspektive bei Werder. „So wie es jetzt im Moment leider aussieht, rückt die EM wegen des Coronavirus für alle Fußballer in weite Ferne“, sagte er.