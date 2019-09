Neuzugang Michael Lang tut Werder in diesen Tagen nicht nur als rechter Verteidiger gut. Er setzt in dieser schwierigen Saisonphase seine geballte Profi-Erfahrung ein. Der 28-Jährige tritt auch abseits des Rasens wie ein Führungsspieler auf und bringt genügend Rüstzeug dafür mit. Als Nationalspieler der Schweiz nahm er an den Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland teil, auch bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich war er dabei. Auf Vereinsebene gewann er einige Titel, mit dem Grashopper Club Zürich den Schweizer Cup, mit dem FC Basel die Meisterschaft und das Double. In 31 Champions-League-Spielen schoss er sechs Tore. Das sind Ebenen, in denen auch Werder Bremen gerne wieder unterwegs wäre.

Es wirkt also überzeugend, wenn sich Lang nach dem 0:3 gegen Leipzig den Medien stellt und sein Team verteidigt. „Bei uns sucht keiner nach Ausreden“, betont Lang angesichts der vielen Ausfälle, „ich habe in der Kabine niemanden weinen sehen, weil wir so viele verletzte Spieler haben. Alle sind super positiv und geben Gas.“ Genau das solle nun auch gegen die beiden schweren Auswärtsgegner Dortmund und Frankfurt so bleiben. „Wir wollen in Dortmund und Frankfurt punkten“, sagt der Schweizer, „auch wenn wir wissen, dass es nicht ganz einfach wird.“

Lob für Goller und Sargent

Die Siege gegen Augsburg und Union Berlin waren für Lang die ersten Spiele im Werder-Trikot nach seinem Wechsel auf Leihbasis aus Mönchengladbach. „Und diese beiden Siege waren nicht nur gut für unser Punktekonto, sondern vor allem auch für die Moral“, meint Lang, „gerade, wenn man unser Programm der nächsten Wochen sieht.“ Dass Werder zuletzt gegen Leipzig vor allem in der Offensive die Durchschlagskraft fehlte, ist nicht überraschend nach den schweren Verletzungen von Torjäger Niclas Füllkrug und Topscorer Yuya Osako. Doch Lang formuliert auch das positiv: „Die Jungs vorne haben es richtig gut gemacht. Man sieht, dass Benni Goller und Josh Sargent Qualität haben. Das spricht auch für unsere Mannschaft.“

Wenige konnten anfangs mit der Verpflichtung von Lang etwas anfangen, nur das dramatische Verletzungspech brachte den Borussen-Reservisten auf Werders Radar. Seine Vorstöße auf der rechten Seite und seine guten Flanken sind für das Bremer Spiel bisher allerdings ein Gewinn, und seine besonnene, kämpferische und sehr professionelle Art tut der Mannschaft im Moment auch ganz gut.