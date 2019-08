Die Suche ist beendet, nur noch letzte Details sind zu klären: Der Schweizer Michael Lang soll Werders Abwehr wegen der großen Verletzungsmisere stabilisieren. Der Defensivspieler wird nach Informationen des WESER-KURIER von Borussia Mönchengladbach auf Leihbasis an die Weser wechseln, es ist eine Win-Win-Situation: Im gut besetzten Gladbacher Kader hat er keine Aussicht auf regelmäßige Einsätze, Werder hingegen braucht nach den Ausfällen von Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Ludwig Augustinsson dringend einen neuen Mann, der die Liga kennt und auf gutem Bundesliga-Niveau helfen kann. Deshalb veränderte sich zuletzt das Suchprofil, statt eines jüngeren Kandidaten mit Zukunftsperspektive geriet nun der 28-jährige Routinier in den Bremer Fokus.

Lang war 2018 für eine Ablöse von 2,8 Millionen vom Schweizer Spitzenklub FC Basel zu den Borussen gewechselt, zuvor spielte er für Grashopper Zürich und den FC St. Gallen. Mit Basel war er auch in der Champions League aktiv. Lang spielt bevorzugt als rechter Verteidiger, hat in seiner Karriere aber auch schon links in einer Viererkette agiert und kann auch als Innenverteidiger spielen, hier vor allem in einer Dreierkette. Für die Schweiz absolvierte der Allrounder bisher 30 Länderspiele.

Startelf oder Bank?

Wenn alle Verträge unterschrieben sind, könnte Lang schon vor dem Augsburg-Spiel mit Werders Mannschaft trainieren. Von den ersten Eindrücken müsste Florian Kohfeldt abhängig machen, ob er den Neuzugang schon im wichtigen Duell mit dem FCA in die Abwehr integriert, oder ihn zunächst auf der Bank lässt, um die dann anstehende Länderspielpause für seine Integration zu nutzen.

„Wir müssen sehen, dass wir jemanden bekommen, der in der Bundesliga spielen kann“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann unter der Woche, als es um die Suche nach einem neuen Außenverteidiger ging - und dachte da bereits konkret an Lang. Der Spieler selbst äußerte sich am Mittwoch bereits im „EXPRESS“ sehr angetan: „Vom Verein her klingt Bremen sehr gut, Werder kommt sehr sympathisch rüber.