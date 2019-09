Nach dem Abschlusstraining am Freitag waren bei Werder zunächst alle froh, dass es ausnahmsweise mal keine weiteren Verletzungen gegeben hatte. Dann kam Florian Kohfeldt jedoch in die Kabine, sah Sebastian Langkamp auf der Behandlungsliege und ahnte Böses. „Bei der letzten Grätsche des Trainings hat er sich einen Hexenschuss im Rücken zugezogen“, schilderte der Trainer nach dem Dortmund-Spiel. Immerhin fällt der Innenverteidiger voraussichtlich nicht allzu lange aus. Langkamp soll laut Kohfeldt am Mittwoch wieder trainieren und dann am Sonntag, 6. Oktober, bei der Partie in Frankfurt auch im Kader stehen.

„Eigentlich wäre er schon in Dortmund im Aufgebot gewesen“, sagte Kohfeldt. Die Rückenverletzung ist für Langkamp bitter, denn aufgrund eines Muskelfaserrisses hat er in der laufenden Saison noch gar nicht gespielt. Am Dienstag hatte der 31-Jährige erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert und sich darauf gefreut, in Dortmund dabei zu sein. Bleibt zu hoffen, dass es dann mit dem Kader-Comeback gegen Frankfurt klappt.