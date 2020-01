Sebastian Langkamp fehlte beim Training. (nordphoto)

Die Einheit am Montag musste Sebastian Langkamp mit Schmerzen im Knie abbrechen, am Mittwochnachmittag fehlte er dann beim Training. Wie Werder mitteilte, hat der Verteidiger eine Reizung im Knie erlitten. Ein längerer Ausfall Langkamps drohe aber nicht. Ebenfalls vorzeitig in die Kabine war am Montag Benjamin Goller gefahren worden. Bei dem Offensivtalent musste eine Risswunde am Knie mit vier Stichen genäht werden. Die Heilung verlief danach wunschgemäß, sodass Goller am Mittwoch schon wieder voll ins Training einsteigen konnte.

Dagegen waren Josh Sargent, Leonardo Bittencourt, Milot Rashica, Milos Veljkovic und Ömer Toprak nicht auf dem Trainingsplatz. Laut Werder arbeiteten sie zur Belastungssteuerung individuell.