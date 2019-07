Sebastian Langkamp war im Zillertal-Trainingslager nicht dabei, doch Florian Kohfeldt hielt sich auf dem Laufenden darüber, wie der Heilungsprozess des Werder-Innenverteidigers voranschreitet. „Wir haben gute Nachrichten bekommen“, sagte der Trainer. Langkamp arbeitet nach seinem Muskelfaserriss demnach schon wieder individuell auf dem Platz, soll aber in dieser Woche noch nicht voll einsteigen.

In der kommenden Woche rechnet Kohfeldt dann mit einer Rückkehr des 31-Jährigen ins Mannschaftstraining. In dem Fall wäre Langkamp rechtzeitig zum Grassau-Trainingslager, das am 26. Juli beginnt, fit. Da mit Milos Veljkovic (Zehenbruch) ein weiterer Innenverteidiger mindestens bis zum Saisonstart ausfällt, würde die Rückkehr des Routiniers die Optionen in der Abwehr deutlich erweitern.