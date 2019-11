Sebastian Langkamp reklamierte nach dem Tor zum 0:2 ein vermeintliches Foul an ihm. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 4)

Erneut ohne Risiko im Spielaufbau. An guten Tagen pariert er Schüsse wie den von Harit zum 0:1. Beim 0:2 von Raman chancenlos, auch wenn der Ball durch die Beine ging. Mehrmals unsicher beim Festhalten von Fernschüssen.

Theo Gebre Selassie (Note 4)



Vor dem 0:1 gegen Schalkes Harit zu zögerlich. Dafür durch seinen Tordrang an der Entstehung des Bremer Anschlusstores beteiligt.

Milos Veljkovic (Note 4)

Nicht so stark wie gewünscht im Spielaufbau. Dafür gegen den Ball mit verbessertem Stellungsspiel, mit zunehmender Spieldauer fahriger.

Nuri Sahin (bis 54. / Note 5)

Zunächst zentral in der Fünferkette aktiv, später auch vor der Abwehr im Mittelfeld. Bekam das Spiel nicht wie gewohnt in den Griff. Wenig Akzente nach vorne.

Claudio Pizarro (ab 54. / Note 4)

Seine Einwechslung wurde gefeiert. Die blonden Haare wirkten wie grau, als er bei einer guten Chance zu langsam agierte. Dann Pech mit einem Drehschuss (77.) und guter Flanke vor dem 1:2.

Sebastian Langkamp (bis 85. / Note 5)

Anfangs noch kompromisslos in der Abwehr, kam dann aber gegen die wuchtigen Schalker an seine Grenzen. Prompt mit einem folgenschweren Stockfehler vor dem Tor zum 0:2. Er reklamierte auf Foul – aber da war nichts.

Benjamin Goller (ab 85. / nicht zu benoten)

Kam gegen seinen Ex-Klub noch kurz zum Einsatz, fiel aber nicht mehr auf.

Ludwig Augustinsson (Note 4)

Ordentliches Comeback. Die mehrmonatige Pause merkte man ihm selten an. Im Spiel nach vorne eingebunden und mit präzisen Bällen, ohne dramatische Probleme in der Defensive.

Philipp Bargfrede (bis 73. / Note 4)

Musste reichlich rennen, kämpfen und grätschen, um Harit so gut es geht aus dem Spiel zu nehmen. Das forderte ihn körperlich bei seinem Startelf-Comeback in der Bundesliga.

Johannes Eggestein (ab 73. / nicht zu benoten)

Setzte keine Akzente mehr.

Maximilian Eggestein (Note 4)

Deutlich offensiver unterwegs als in den Spielen zuvor. Zwei Torschüsse in der Anfangsphase, gute Balleroberungen. Was fehlte, war die Effizienz.

Davy Klaassen (Note 5)

Kämpfte sich zwar ins Spiel, konnte es aber nicht prägen. Starkes Laufpensum gegen den Ball. Insgesamt aber: deutlich zu wenig für seine Klasse.

Yuya Osako (Note 4)

Hatte einen schweren Stand, weil er oft gegen mehrere Abwehrspieler in Unterzahl war. Mehrmals hart gefoult. Um Direktspiel bemüht, doch Werder hatte im letzten Drittel anfangs zu selten den Ball. Das änderte sich durch Pizarros Einwechslung. Doch jetzt agierte Osako oft unglücklich – bis zu seinem Abstaubertor zum 1:2.

Milot Rashica (Note 4)

Lauerte auf Konter, als die nicht klappten, suchte er über beide Flügel andere Wege. Kam aber nicht oft zum Abschluss. Versuchte es nach der Pause auch mit Einzelaktionen wie seinem guten Fernschuss, der knapp vorbei ging (64.).