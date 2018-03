Nicht nur in den Niederlanden und in Deutschland, sondern weltweit hatte die Aktion für Aufsehen gesorgt: Stürmer Lennart Thy, derzeit von Werder in die Eredivisie an VVV-Venlo verliehen, fehlte seinem Verein im Spiel gegen die PSV Eindhoven. Der Grund: Thy spendete Stammzellen an eine an Leukämie erkrankte Person, bei der eine Kompatibilität mit Thys DNA festgestellt worden war.

Auch der Name eines weiteren Bremers steht in einer Spenderkartei: Sebastian Langkamp hatte sich in der Vergangenheit ebenfalls typisieren lassen und zeigt sich von Thys Einsatz begeistert: „Ich habe das mitbekommen“, erklärte Langkamp während einer Presserunde. „Ich finde so eine Sache grandios. Wenn man Menschenleben retten kann, geht das unter die Haut.“

Im Anschluss an Thys Spende hatte es in den Niederlanden einen ungewöhnlich hohen Zulauf an Neuregistrierungen gegeben. „Lennart hat ein Ausrufezeichen gesetzt“, bemerkte Langkamp annerkennend und rief seinerseits auf, sich typisieren zu lassen. „Wenn man sich mit dem Thema befasst, weiß man, dass es nicht so aufwendig ist, Stammzellenspender zu sein“, erläuterte der 30-Jährige. „Heutzutage ist es eine Sache von zehn, fünfzehn Minuten.“ Entsprechend hofft Langkamp darauf, dass die öffentlichkeitswirksame Aktion seines verliehenen Vereinskollegen noch weitere Nachahmer findet: „Ich kann nur an alle appellieren, es zu machen!“