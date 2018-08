In den vergangenen Tagen musste Sebastian Langkamp etwas kürzertreten, weil sich der Innenverteidiger im Test gegen Villarreal eine tiefe Schürfwunde am Knie zugezogen hatte. Am heutigen Donnerstag kehrt Langkamp aber wieder ins Mannschaftstraining zurück und wird im Pokalspiel gegen Worms am Samstag sicher im Kader stehen.

Nicht dabei sind definitiv Martin Harnik und Kevin Möhwald. Beide fallen verletzungbedingt aus. Zumindest Möhwald soll aber in der kommenden Woche wieder einsteigen und könnte zum Bundesliga-Auftakt gegen Hannover wieder ein Kandidat für den Kader werden. Bei Harnik werde es sehr, sehr eng, sagte Florian Kohfeldt im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Worms-Spiel.