Wegen eines Muskelfaserrisses konnte Sebastian Langkamp nicht mit ins Zillertal-Trainingslager fliegen, doch der Werder-Verteidiger nutzt die Zeit in Bremen sinnvoll. Gemeinsam mit Werders U23-Team und der Frauenmannschaft war Langkamp am Donnerstag bei einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Die DKMS vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind.

„Ich freue mich, dass die Aktion so gut angenommen wird. Wenn man bedenkt, dass mit wenig Aufwand viel geleistet und möglicherweise ein Leben gerettet werden kann, ist es umso wichtiger die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren", wird Langkamp auf der Werder Webseite zitiert. Der 31-Jährige musste sich bei der Aktion übrigens nicht mehr typisieren lassen, das hatte er schon vor einigen Jahren getan.

Insgesamt ließen sich an der Bremer Uni mehr als 500 Menschen typisieren. Organisiert hatte die Aktion Tobias Duffner. Der Torwart beendete kürzlich seine Karriere bei Werders U23. Aus der Mannschaftskasse der U23 bekam Duffner nun eine Spende in Höhe von 700 Euro für die DKMS überreicht.

Wie wichtig solche Aktionen sind, zeigt das Beispiel Lennart Thy. Als der heutige Stürmer des von PEC Zwolle noch für Werders U23 spielte, nahm die Mannschaft ebenfalls an einer Typisierungsaktion teil. 2018 wurde dann eine DNA-Übereinstimmung festgestellt, und Thy spendete Knochenmark für einen Krebs erkrankten Menschen.

Weitere Informationen zur DKMS gibt es hier.