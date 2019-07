Als sich Sebastian Langkamp in den ersten Trainingstagen Anfang Juli einen Faserriss in der Wade zuzog, war Werders Sportchef Frank Baumann noch recht optimistisch, den Abwehr-Routinier spätestens in Grassau wieder im Mannschaftstraining begrüßen zu können. „Auch wenn man den Heilungsverlauf bei muskulären Problemen schwer prognostizieren kann“, wie Baumann damals einschränkte.

Nun ist genau das eingetreten, was Werder befürchtete. Langkamps Genesung „verläuft leider deutlich schleppender als geplant, das muss man ehrlicherweise sagen“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt im Trainingslager am Chiemsee. Weil mit Milos Veljkovic (OP nach Zehenbruch) ein weiterer Innenverteidiger noch länger fehlt, ist Langkamps Ausfall für die Bremer doppelt bitter. Kohfeldt sagte nun, dass Langkamp „in jedem Fall nicht mehr in diesem Trainingslager ins Training einsteigen wird“. Ein genauer Termin für die Rückkehr auf den Trainingsplatz ist sogar offen. „Wenn wir wieder in Bremen sind, schauen wir, ob es für ihn vor dem Pokalspiel gegen Delmenhorst noch Sinn macht mit dem Einstieg Mannschaftstraining“, meint Kohfeldt.

Ein Comeback auf dem Feld würde dann ohnehin noch eine ganze Weile dauern. Denn durch seine Verletzung verpasste der 31-Jährige bisher im Grunde die gesamte Saisonvorbereitung und muss seine Fitness entsprechend erst aufbauen.